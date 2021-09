Orban, atac la Cîţu: PNL nu are nevoie de un guvernator numit de altcineva. În loc de pace şi stabilitate, premierul a oferit o criză politică

„V-aţi sui într-un avion daca ati şti că pilotul nu are permis de pilot de avion, ci permis de conducere de tractor? Eu nu m-aş sui. (...) Eu cred că PNL nu are nevoie de un guvernator numit de altcineva, ci are nevoie de un preşedinte care este ales de membrii partidului. Pentru că numai aşa va putea să conducă cu adevarat”, a afirmat Ludovic Orban luni, în cadrul prezentării moţiunii sale la PNL Teleorman.

Liderul PNL le-a transmis liberalilor prezenţi că se confruntă cu o perioadă „foarte ciudată” şi le-a mulţumit pentru prezenţă. „Sunt convins că ar fi venit mult mai mulţi dacă nu li s-ar fi spus să nu vină”, a completat Orban.

Acesta a afirmat că PNL stă prost în sondaje şi că există o nemulţumire în special faţă de Guvern, dar şi faţă de preşedintele Klaus Iohannis. Mai mult, Orban a vorbit şi despre faptul că Executivul nu a dus la bun sfârşit promisiunile din campania electorală, deşi PNL le promisese oamenilor îmbunătăţirea condiţiilor de trai.

„Dacă ne uităm la cercetările sociologice făcute în ultimele luni, vom constata că este o nemulţumite profundă faţă de noi, în special faţă de Guvern. Şi este o nemulţumire în creştere şi faţă de preşedinte, partenerul nostru. Ăsta este adevărul şi oamenii întotdeauna au dreptate. Pentru că oamenii care ne-au votat au ascultat ce le-am promis. Le-am promis 4 ani de stabilitate, de pace politică, de guvernare performantă, de dezvoltare, de investiţii, de creştere economică, de creştere a veniturilor şi a calităţii vieţii.

Orban: „Nu întotdeauna cel care vă acordă acum o atenţie este cel care vă va acorda atenţie în următorii ani”





În loc de creşterea veniturilor, vedem creşterea preţurilor, avem o inflaţie de peste 5 %, care se resimte mult mai puternic în buzunare în ralitate. Au crescut preţurile la alimente, la combustibil, la energie electrică, la lemn. Realitatea este că percepţia scumpirilor este mult mai puternică la nivelul fiecărei familii. În loc de pace şi stabilitate, premierul pe care l-a susţinut PNL a oferit o criză politică, un scandal care umple televizoarele de reproşuri reciproce. În loc că noi să comunicăm cu oamenii şi să le spunem lucrurile pe care vrem să le facem pentru ei. Activitatea guvernamentală în sprijinul primarilor nu durează 2 săptămâni până la congres şi nu întotdeauna cel care vă acordă acum o oarecare atenţie este cel care vă va acorda atenţie în următorii ani”, a mai completat Orban.