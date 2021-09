Orban, acuzat de conspiraţie împotriva lui Cîţu după convocarea Birourilor Permanente: „Noaptea ca hoţii, Orban îşi dă jos guvernul cot la cot cu USR şi AUR”

Birourile Permanente ale celor două Camere au fost convocate vineri, la ora 23.00, în şedinţă online, pentru a lua act de depunerea moţiunii de cenzură USR PLUS-AUR, dar şedinţa nu s-a putut desfăşurat din cauza lipsei cvorumului. Au participat doar membrii USR PLUS, AUR şi un număr redus de membri ai PSD, precum şi liderul Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, singurul reprezentant al PNL-ului.

Cvorumul nu a fost întrunit, iar şedinţa s-a amânat pentru sâmbătă dimineaţa, la ora 11:00. Dinspre USR PLUS au venit imediat acuze adresate membrilor PNL şi PSD . „Mâine la ora 11:00 va avea loc o nouă convocare a Birourilor Permanente Reunite pentru a decide calendarul de vot al moţiunii de cenzură împotriva lui Cîţu. Şedinţa din seara asta tocmai s-a încheiat fără cvorum - PNL şi PSD au jucat la offsaid”, a afirmat vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Cristina Prună, într-o postare pe Facebook.

Digi24. În PNL, Ludovic Orban s-a trezit cu alte acuze, mai ales după ce a participat la decizia prin care convocarea Birourilor Permanente a fost reprogramată pentru sâmbătă, nu pentru luni. Mai exact, Florin Roman l-a acuzat pe un grup intern de comunicare pe Orban că vrea să-şi dea jos propriul guvern, la fel ca Liviu Dragnea, conform

„Dragi colegi In aceasta noapte, ca hotii, cu susţinerea totala a preşedintelui PNL, Ludovic Orban a fost convocat BPR al CD şi Senatului, pentru stabilirea calendarului moţiunii depuse de USR şi AUR împotriva guvernului liberal. Convocarea a fost una abuziva din partea d-lui Orban, care fără acordul vicepreşedintelui Senatului, Alina Gorghiu, ce o înlocuieşte prin decizie, pana luni, pe Anca Dragu, a dispus IN SCRIS convocarea BPR. Nu a fost cvorum la şedinţa convocată noaptea ca hotii şi speram sa nu fie in continuare dacă dl Orban vrea sa îşi dea jos propriul guvern, asemeni lui Liviu Dragnea, cot la cot cu USR şi AUR. Este incredibil cât de mult rău poate face încă acest om PNL! Mulţumesc colegilor din BPR pentru reuşita blocării azi a tentativei de puci a domnului Orban. Rămânem pe baricade!”, a scris Roman pe grupul intern PNL.