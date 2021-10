O nouă discuţie telefonică cu Ciucă-Ciolacu. Preşedintele PSD: „Încercăm să găsim o soluţie politică pentru a depăşi această criză”

„Astăzi de dimineaţă am stat de vorbă telefonic cu prim-ministrul desemnat şi încercăm să găsim o soluţie politică pentru a depăşi această criză politică. Adevăratele probleme ale românilor rămân pandemia şi energia. Sperăm ca azi în Camera Deputaţilor să treacă legea de plafonare a preţurilor. Eu am o comunicare cu prim-ministrul desemnat. Consider că sunt obligat ca şi lider de partid. Indiferent dacă voi vota sau nu un astfel de guvern, trebuie să existe această comunicare. Nu am, în schimb, negocieri cu PNL. În acest moment, PSD trebuie se implice în rezolvarea acestor crize şi să fie parte la rezolvarea acestei crize, de aceea am înaintat 10 măsuri urgente pe care trebuie să le ia orice guvern care este învestit. Dacă nu se vor lua în guvern, le vom face prin legi în parlament”, a declarat preşedintele PSD.



Întrebat despre o posibilă intrare la guvernare a PSD, Ciolacu a răspuns: „În interiorul partidului există o opţiune clară de a nu susţine un guvern minoritar”.

„Credeţi că Florin Cîţu e decizional în ce se întâmplă în acest moment în România? Eu am altă părere”, a spus liderul PSD cu referire la opoziţia lui Florin Cîţu cu privire la un guvern alături de PSD

Nicolae Ciucă a propus, marţi, partidelor parlamentare un armistiţiu politic pentru o perioadă de trei luni, astfel încât guvernul pe care ar urma să îl conducă să treacă de Parlament. PSD a anunţat că ia în calcul acest acord dacă guvernul îşi va însuşi mai multe măsuri pe care social-democraţii le-au propus. Pe de altă parte, Dacian Cioloş a declarat că USR vrea refacerea coaliţiei şi intrarea la guvernare.