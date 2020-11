Nicuşor Dan: Nu am uitat de caracatiţa lui Firea în care am vorbit în campania electorală. Vorba unei anecdote - mai întâi munca şi apoi distracţia

„Nu am uitat de caracatiţa lui Firea în care am vorbit în campania electorală, însă am avut nişte urgenţe de rezolvat şi dacă îmi permiteţi să citez dintr-o anecdotă de acum 20-30 de ani - Mai întâi munca şi apoi distracţia”, a afirmat Nicuşor Dan.





Nicuşor Dan a avut ca element de campanie prezentarea „caracatiţei” create la PMB în perioada în care primar general a fost Gabriela Firea.





La rândul ei, Firea i-a transmis în mai multe rânduri lui Dan că singura caracatiţă pe care o va găsi va fi în farfurie, pentru la Primăria Capitalei nu a existat niciodată aşa ceva.