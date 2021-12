Nicuşor Dan, după întâlnirea de la Guvern pe tema preţului la gigacalorie şi preluarea ELCEN: Răspunsul va veni în bugetul de stat pentru anul 2022

„Discuţia nu s-a terminat, singurul mod în care ELCEN poate să iasă din insolvenţă e cu bani de la PMB, de asta a fost ministrul de Finanţe la discuţii, să vedem cum se poate împrumuta PMB pentru a plăti ELCEN, ELCEN să iasă din insolvenţă şi să accesăm fondurile de modernizare. (...) Am fost cu domnul primar din Constanţa, dar ştiu că este un subiect care preocupă toate oraşele din ţară. Bugetul de stat pe anul 2022 este în lucru şi discuţia a fost care sunt urgenţele până la finalul 2021, dar şi la început de 2022. Răspunsul pentru cei ca noi, care avem nevoie pentru anul 2022, va veni în bugetul de stat. O să mai existe întâlniri şi probabil că săptămâna viitoare o să ştim mult mai bine situaţia spre care ne îndreptăm`, a declarat primarul Capitalei în urma întâlnirii de la Guvern.

Primarul Capitalei a mai explicat: „după cum ştiţi, Guvernul a dat deja un ajutor primăriilor, celor care erau în urgenţa cea mai mare, deci eu sunt optimist că Guvernul va ajuta. (...) Cuantumul nu poate să fie estimat azi, e un subiect ce ţine de legea bugetului de stat pe anul 2022. După cum ştiţi, există 2 tarife, cel total de producţie pe care o să îl vedeţi. (...) Până la sfârşitul anului, el o să fie până la 13 ianuarie când are loc scăderea de TVA aproximativ 980 de lei, după scăderea de TVA o să fie aprox 870 de lei. În ceea ce priveşte banii(...)PNL, PMP susţine această majorare la 280, care ţine cont de mai mulţi factori, creşterea preţului gazului, neajunsurile pe care bucureştenii le au, nu s-a mai făcut o creştere din anul 2011, bucureştenii plăteau atunci 164 din 320, acum plătesc 164 din 980. USR nu s-a pronunţat, aşteaptă răspunsul guvernului, PSD nu susţine majorarea”.

În ceea ce priveşte urgenţa ajutorului de la stat, Nicuşor Dan a precizat că Primăria Capitalei nu are nevoie urgentă de bani, factura fiind plătită în ianuarie. „Trebuie să împărţim între ce se întâmplă până la 31 decembrie. Bucureşti nu are o nevoie urgentă, pentru că factura pe noiembrie se plăteşte în ianuarie. În schimb, avem nevoie în ianuarie. Poate veni după aprobarea bugetului de stat. În acest moment, guv analizează urgenţele pe luna decembrie şi lucrează la legea bugetului de stat pe anul 2022”, a mai precizat Nicuşor Dan.

„Răspunsul e la ministerul de Finanţe, dar în fiecare an parlamentul aprobă legea bugetului şi a plafoanelor, ce stabileşte o sumă totală cu care UAT se pot împrumuta şi un plafon maxim pentru UAT. O soluţie ar fi să se mărească acest plafon, dar răspunsul e la Ministerul de Finanţe. Haideţi să împărţim lucrurile între declaraţii politice şi chestiuni tehnice. Eu am avut o discuţie foarte bună cu domnul ministru de Finanţe. Să discutăm de lucruri importante, mai puţin manifestări politice inerente acestei meserii. Solicitarea a existat încă din 1 noiembrie(...)În discuţia de azi am discutat multe chestiuni tehnice şi toată lumea a fost responsabilă. Dincolo de aceste declaraţii politice, în realitate e existat o creştere exponenţială a preţului la gaz, nu numai în România, generată de această creştere a apărut o creşte uriaşă a încălzirii, de aici o problemă pentru toate municipalităţile”, a mai declarat Nucuşor Dan.