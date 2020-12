Nicuşor Dan, despre rezultatul alegerilor: „Ne-a cam trecut glonţul pe la ureche”

„E bine că avem totuşi o majoritate de dreapta, pe de altă parte ne-a cam trecut glonţul pe la ureche. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă în urmă cu două luni şi jumătate stânga ar fi câştigat Bucureştiul. Se dovedeşte acum că mişcarea partidelor de dreapta de a avea un candidat unic la Primăria Capitalei, a fost foarte importantă”, a declarat Nicuşor Dan, la Digi 24, marţi seară.

Primarul Capitalei a mai declarat că partidul care şi-a asumat guvernarea a fost erodat de criza sanitară.

„Este experineţa pe care au avut-o cu toţii în toate rândurile de alegeri în care alegerile locale din Bucureşti au dat un trend pentru alegerile generale, acum acest efect ar fi fost şi mai important pentru că alegerile au fost mai aproape. Este un efect simbolic al învingătorului. Pe alegerile generale am avut mai multe cauze să spunem. Am avut criza care evident a erodat partidul care şi-a asumat guvernarea şi implicit a demobilizat o parte din alegătorii de dreapta şi am avut acest efect al alegerilor parlamentare de acum două zile”, a declarat Nicuşor Dan.

Întrebat daca face parte din USR PLUS sau din PNL, Nicuşor Dan a declarat că este independent.

„Am fondat USR, am plecat din USR acum trei ani şi jumătate şi am expus 6 argumente pentru care am spus atunci că voi vota şi am şi votat PNL. În momentul de faţă sunt primar independent, nu sunt membru al unui partid politic. Am spus, oricât de tare vă displace clasa politică, ieşiţi la vot pentru că e important, iată că a fost important, ne-a trecut glonţul pe la ureche şi doi, din opţiunile politice care sunt departe de a fi perfecte în România, eu votez PNL”, a declarat primarul general al Bucureştiului.

Nicuşor Dan a mai precizat că a colaborat excelent cu guvernul, colaborează la fel cu cel actual interimar şi este convins că acelaşi lucru se va întâmpla cu viitorul guvern.

„Cu guvernul de până acum am colaborat excelent, cu guvernul interimar colaborez excelent pentru că miniştri sunt aceeiaşi, sunt convins că o să colaborez excelent cu guvernul de coaliţie de dreapta care o să urmeze. Pentru că e nevoie de colaborare în Bucureşti, pentru a rezolva problemele Bucureştiului şi pentru că şi România are nevoie de Bucureşti. Cu cât Bucreştiul este mai interesant pentru mediul de afaceri, turism, zona culturală, cu atât România este mai interesantă. O colaborare este obligatorie în ambele direcţii”, a declarat Nicuşor Dan.