Nicolae Ciucă anunţă că românii blocaţi în Maroc vor fi repatriaţi joi

„Am aflat de situaţia închiderii spaţiului aerian al Marocului şi în momentul acela am discutat cu Raed Arafat, cu ministrul de Interne, cu ministrul Grindeanu, să vedem cum putem să intervenim. O situaţie pe care am rezolvat-o foarte repede şi în felul acesta am decis ca cei 72 de cetăţeni români să poată să fie repatriati cu o aeronavă Tarom.

Astăzi şi mâine se vor îndeplini toate formalităţile şi să vedem dacă mai sunt şi alţi români în zonă, iar poimâine dimineaţă aeronava să plece în Maroc şi să aducem cetăţenii acasă, punând la dispoziţie posibilitatea de a aduce şi alţi cetăţeni europeni la Bucureşti”, a declarat premierul marţi.

Nicolae Ciucă a mai transmis că nu există posibilitatea să se închidă şi graniţele României, în contextul răspândirii noii tulpini.

Timp de două săptămâni, începând cu data de 30 noiembrie, toate zborurile comerciale de pasageri dinspre sau spre Regatul Maroc sunt suspendate. Măsura i-a luat prin surprindere pe mulţi români care se aflau în această ţară.

Cetăţenii români care se află în Maroc şi au dificultăţi să revină în ţară în perioada imediat următoare pot să contacteze consulul Ambasadei României la Rabat la numărul de telefon 00212664462743 sau e-mail (rabat.cons@mae.ro) sau să transmită coordonatele (tel, e-mail) la care pot fi contactaţi.