Nicolae Ciucă anunţă că România poate atinge independenţa energetică în cinci ani | VIDEO

Premierul a subliniat că asigurarea capacităţilor energetice reprezintă o prioritate pentru actualul Guvern. „Tot ceea ce ţine de sistemul energetic şi de asigurarea capacităţilor energetice reprezintă o prioritate pentru Guvernul României. Nevoia de a găsi soluţii pe termen mediu şi lung se află în primele trei priorităţi ale Guvernului şi pentru că la început spuneam că am văzut că există potenţial, am avut o discuţie cu domnul ministru al Energiei, cu domnii directori ai Romgaz şi Depogaz şi am decis ca, pe data de 20 decembrie, la şedinţa de Guvern, să vină şi să prezinte proiectele agreate în comun pentru dezvoltarea capacităţilor de extracţie şi depozitare la nivel naţional”, a declarat, marţi, Nicolae Ciucă.

Totodată, premierul Ciucă a mai precizat că „avem nevoie de efort comun” şi că „există speranţă” pentru a folosi capitalul românesc astfel încât independenţa energetică să fie atinsă.