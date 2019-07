Mureşan, către premierul Finlandei: Consiliul UE, în timpul preşedinţiei finlandeze, să o confirme cât mai rapid pe Kövesi ca procuror-şef european

„Noi, Parlamentul European, am audiat 3 candidaţi, am avut două rânduri de voturi, în Comisia pentru control bugetar şi în Comisia pentru libertăţi civile şi am decis că procurorul din partea României, doamna Laura-Codruţa Kövesi, este cel mai bine pregătit procuror pentru această poziţie. Acest lucru a fost confirmat şi de comitetul de 12 experţi independenţi şi, de aceea, vă cer, domnule prim-ministru, ca Consiliul UE să confirme numirea primului procuror-şef european în persoana doamnei Laura-Codruţa Kövesi. Este urgent şi important pentru că cetăţenii europeni se aşteaptă să combatem decisiv frauda cu fonduri europene în Europa”, a declarat astăzi deputatul european Siegfried Mureşan la dezbaterea din plenul Parlamentului European cu prim-ministrul Finlandei, Antti Rinne, după Prezentarea programului de activităţi al Preşedinţiei finlandeze a Consiliului UE. Preşedinţia finlandeză a început la 1 iulie 2019 şi urmează Preşedinţiei române.

Totodată, eurodeputatul Siegfried Mureşan a solicitat Preşedinţiei finlandeze adoptarea cât mai rapidă a Bugetului multianual al Uniunii Europene 2021 – 2027 şi a respins propunerea Preşedinţiei finlandeze de a tăia fondurile europene pentru Politica de Coeziune.

„Bugetul este principalul instrument pe care noi, Uniunea Europeană, îl avem la dispoziţie pentru a transpune priorităţile noastre politice în realitate. De aceea, este important şi este de asemenea urgent să îl adoptăm deoarece fermierii europeni care primesc subvenţii, studenţii care primesc burse Erasmus, satele, oraşele şi regiunile care primesc bani pentru infrastructură şi alte lucruri au nevoie de un răspuns din partea noastră cu privire la câţi bani primesc, în ce condiţii şi pentru ce proiecte. Şi, de aceea, vă rog să prioritizaţi acest dosar, să lucraţi cu noi, cu Parlamentul. Noi avem o poziţie, suntem pregătiţi să negociem şi ar trebui să cădem de acord pe acest dosar cât mai repede.

Iar pe buget aş vrea să spun că nu împărtăşim una dintre abordările Preşedinţiei finlandeze. Spuneţi că finanţarea Politicii pentru Coeziune trebuie redusă. Iar acest Parlament a spus următorul lucru: Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult, aşa că avem nevoie de un buget robust. Coeziunea este acum mai necesară decât oricând în Europa fiindcă ajută ţările mai sărace, dar ajută şi ţările mai bogate. Ne ajută să atingem potenţialul Pieţei noastre Unice, ajută consumatorii şi întreprinderile din toate colţurile Europei. De aceea spun: nu tăiaţi finanţarea pentru Politica de Coeziune, nu veţi găsi un partener în Parlamentul European pentru această decizie”, a mai spus eurodeputatul Siegfried Mureşan.

