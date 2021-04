Moşteanu anunţă că USR PLUS ar putea renunţa la solicitarea ca Florin Cîţu să nu mai fie premier. Condiţiile pe care le pune formaţiunea

Moşteanu afirmă că, într-adevăr, demiterea unui ministru este atributul premierului, însă şi USR PLUS ar putea vota, constitutional, orice în comisiile din Parlament, ar putea respinge proiecte ale Guvernului sau chiar ar putea vota o eventuală moţiune de cenzură. ”Aducerea atributului constituţional în discuţie între nişte parteneri nu va face decât să fragilizeze coaliţia”, afirmă Moşteanu. Acesta explică ce condiţii pune USR PLUS pentru depăşirea crizei.







”Nu este în regulă ce s-a întâmplat, nu este în regulă folosirea unilaterală şi fără nici un preaviz a atributului constituţional al premierului de a demite oricând vrea dânsul pe oricine din Guvern. Suntem într-o coaliţie şi vrem să fim trataţi ca parteneri”, a declarant, la RFI, Ionuţ Moşteanu.





Întrebat în ce condiţii ar renunţa USR PLUS la solicitarea ca Florin Cîţu să nu mai fie premier, Moşteanu a afirmat: ”În nişte condiţii clare, care vor fi enunţate astăzi în şedinţa de la ora 16 (…) Nişte condiţii care să aşeze colaborarea în coaliţie pe nişte baze de colegialitate. Aducerea atributului constituţional în discuţie între nişte parteneri nu va face decât să fragilizeze coaliţia, pentru că da, poate să demită, constituţional, pe cine vrea, când vrea, din Guvern, însă la fel şi noi, USR PLUS susţine cu 33% din voturi această coaliţie în Parlament, avem atributul constituţional să votăm ce vrem în comisii sau în plen, să respingem de exemplu un proiect al Guvernului sau să votăm o moţiune de cenzură. Ei bine şi unde ajungem cu asta? Nu ajungem nicăieri, nu. Trebuie să ne aşezăm la masă, avem experienţă, am lucrat ani de zile cu parteneri în privat şi în politic, ştim să conducem echipe, vrem să vedem acest lucru şi de la domnul Cîţu că devine un partener al echipei dânsului, al echipei ministeriale, un partener pentru reforma la care ne-am angajat cu toţii”.





De asemenea, întrebat dacă există posibilitatea rămânerii în coaliţie, cu Florin Cîţu premier,Moşteanu a replicat: ”Există această posibilitate, da, dacă reuşim să aşezăm coaliţia pe noi baze”.





Moşteanu vorbeşte despăre completarea acordului de colaborare.





”Renegociere e prea mult spus, doar completare, aş zice, mai degrabă, cu noi idei, un mod de lucru mai detaliat, care da, poate că ar fi trebuit să fie detaliat de la început, din decembrie, de când am semnat acel acord de coaliţie. Am avut multă bunăvoinţă şi am spus că anumite lucruri sunt considerate cumva de bun simţ şi nu trebuie să le detaliem acolo. Iată că la aproape patru luni după acel moment este nevoie să clarificăm modul în care colaborăm în această coaliţie”, a mai declarant Moşteanu.





Liderul deptaţilor USR PLUS afirmă că una dintre problemele care trebuie discutate este modalitatea de demitere a unui ministru din partea partenerilor, dar sunt ”multe altele” care treuie discutate.





Întrebat dacă USR PLUS doreşte ca un ministru să nu mai poată fi demis la Guvern, ci în urma unor discuţii în coaliţie, MOşteanu a explicat: ”Asta este absolut corect şi absolut normal, absolut loial şi colegial. Premierul a fost învestit odată cu Cabinetul, odată cu miniştrii. Miniştrii sunt oameni propuşi de partidele din coaliţie, sunt politicieni care au voturi în spate şi acest lucru trebuie respectat. Faptul că noi i-am pus prin vot cu toţii împreună această armă constituţională în mâna premierului Cîţu nu-i dă dreptul s-o folosească, decât după ce avem o discuţie corectă, colegială, cu argumente, cu evaluări şi aici vrem să mergem”.





Moşteau respinge idea că, astfel, premierul ar avea un rol pur decorativ: ”Nu este aşa, nu despre asta este vorba. Numai că nu vrem, pentru binele românilor, să vedem un premier care ajuns în scaunul de la Palatul Victoria, se transformă într-un stăpân, că miniştrii nu sunt nici măcar angajaţii premierului, sunt nişte colaboratori. Mai ales că suntem într-o coaliţie (...). Trebuie să fim consultaţi, să discutăm, să vedem când sunt probleme”.





Întrebat cum va fi colaborarea cu premierul Florin Cîţu, după ce s-au jigit recuproc, Moşteanu a explicat: ”Eu cred că nu este o jignire, este o descriere a unui mod de comportament la care noi nu ne-am aşteptat. Faptul că odată ce s-a văzut cu acea armă constituţională în mână, a început să împuşte partenerii care-i puseseră acea armă în mână, asta nu mi se pare în regulă. Eu dacă vrea domnul Cîţu, pot să-mi cer scuze pentru acest cuvânt (vătaf - n.r.), ca să mergem înainte, însă un lucru este foarte clar: nu vrem să se mai întâmple aşa ceva, vrem să stăm la masă şi să mişcăm lucrurile umăr la umăr, împreună (…) Noi spunem că aceste lucruri trebuie discutate înainte şi negociate şi clarificate. Nişte strângeri de mână sau nişte acte adiţionale la protocolul de coaliţie şi mergem împreună mai departe, din nou, dar după ce le clarificăm”.





Liderii coaliţiei se reunesc din nou marţi, de la ora 16.00.