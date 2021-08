Ministrul Tineretului şi Sportului a devenit membru UDMR: „Această echipă a adus valoare politicii din România”

Ministrul Novak a afirmat că, în calitate de membru UDMR, face parte din „cea mai bună echipă”, care a adus „valoare politicii din România”.

„Astăzi, 11 august, am devenit oficial membru UDMR. Le mulţumesc pentru încrederea maximă pe care mi-au acordat-o, pentru sprijin şi pentru şansă. Cred cu tărie că fac parte din cea mai buna echipă, care a adus atâta plus valoare politicii din România. Împreună, vom realiza lucruri minunate, nu am nicio îndoială”, a anunţat Eduard Novak pe Facebook.