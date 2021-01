Ministrul Sănătăţii despre protestul AUR: Nu am o problemă să discut cu nimeni, dar aş vrea să discut, dacă se poate, fără megafon

„Nu aş avea o problemă. Înţelegerea mea este că e un protest pur politic, făcut de un partid politic care are de livrat mesaje politice. Dacă orice om din ţara asta vrea să fie de folos sau vrea, împreună, să discutăm ceva anume sau vor să-mi scrie, de asemenea, dacă vor să vină la discuţie, sigur că pot să am o discuţie cu oricine şi timpul impune, într-adevăr, anumite limitări, dar o să fiu aici şi în seara asta până târziu, o să fiu şi mâine, cu mai bine de jumătate din echipă. Nu am o problemă să discut cu nimeni, dar aş vrea să discut, dacă se poate, fără megafon, şi o discuţie despre cum să facem lucrurile mai bine, mai repede în ţara asta aşa încât oamenii care merg în spital să meargă acolo şi să se ştie în siguranţă, respectiv să ştie mai bine ce au de făcut, cu mare bucurie. Nu facem diferenţă între oameni raportat la preferinţele lor politice”, a declarat Vlad Voiculescu sâmbătă seară, într-o conferinţă de presă, răspunzând unei întrebări.

Alianţa pentru Unirea Românilor a organizat sâmbătă un miting de protest în faţa Ministerului Sănătăţii, solicitând demisii în urma incendiului de la Institutul Matei Balş. După un marş prin centrul Capitalei, protestatarii au ajuns la Institutul Matei Balş, unde au păstrat un moment de reculegere, după care au început să scandeze ”Demisia!”. Jandarmeria a transmis un mesaj în care a anunţat că manifestanţii trebuie să respecte indcaţiile jandarmilor, să poarte mască şi că nu trebuie să fie mai mulţi de 100.