Ministrul Justiţiei, întâlnire cu liderii europeni pe tema reformelor în Justiţie şi ridicarea MCV

„Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a avut, la Bruxelles, întâlniri cu Vera Jourova (foto deschidere), vicepreşedinta Comisiei Europene, şi cu Didier Reynders, comisarul pentru Justiţie”, arată un comunicat de presă al Ministerului.



Potrivit sursei citate, „discuţiile s-au concentrat pe cooperarea dintre Ministerul Justiţiei din România şi Comisia Europeană în cadrul MCV, dar şi pe problematica JAI. Ambii oficiali europeni au insistat pe faptul că 2022 va fi determinant pentru îndeplinirea obiectivelor MCV şi a treia rundă de evaluare în cadrul mecanismului Rule of Law. Din această perspectivă, oficialii europeni au subliniat importanţa calendarului pentru realizarea principalelor obiective, desfiinţarea SIIJ, adoptarea legilor justiţiei şi a codurilor penale.





„Atât vicepreşedintele, cât şi comisarul au subliniat necesitatea accelerării reformelor şi obţinerea de rezultate concrete, care să poată duce la finalizarea MCV şi continuarea evaluării României exclusiv în cadrul Mecanismului generalizat al UE privind statul de drept. Va fi importantă, pentru atingerea obiectivului de mai sus, care este unul comun al Comisiei şi al României, asigurarea sustenabilităţii reformelor, inclusiv prin respectarea jurisprudenţei CJUE şi a avizelor Comisiei de la Veneţia.

Vicepreşedinta Jourova a declarat că este gata să sprijine accelerarea reformelor în domeniul Justiţiei în România, în vederea îndeplinirii obiectivelor MCV şi ridicării MCV pe baza rezultatelor concrete din teren, subliniind disponibilitatea de a angaja un dialog la Bucureşti cu toţi actorii implicaţi în realizarea reformelor din Justiţie”, mai arată sursa citată.





Vera Jourova a amintit de nerealizările obiectivelor Ministerului pentru anul 2021, ce creează o presiunea suplimentară privind realizarea în anul următor pentru obţinerea unor rapoarte pozitive n cadrul MCV. „ Vicepreşedinta a subliniat nevoia realizării unui plan de acţiune cu un calendar realist al reformelor, declarând că este conştientă de dificultăţile aflate pe agenda Ministerului Justiţiei, din cauza nerealizării obiectivelor din anul 2021, ceea ce creează o presiune suplimentară pentru realizarea lor in 2022, în vederea obţinerii unor rapoarte pozitive în cadrul mecanismelor MCV şi Rule of Law. Vicepreşedinta Jourova şi ministrul Predoiu au convenit să continue dialogul în prima parte a anului 2022, fie la Bruxelles, fie la Bucureşti. În cadrul discuţiilor bilaterale, Comisarul Reynders a subliniat obligaţia tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, de a respecta principiul supremaţiei dreptului UE şi deciziile CJUE. Comisarul european a subliniat că timpul este un factor esenţial pentru realizarea obiectivelor desfiinţării SIIJ şi adoptării Legilor justiţiei, astfel încât România să evite evaluări negative în rapoartele MCV şi Rule of Law din 2022”, a mai informat Ministerul Justiţiei.



„Ministrul Predoiu a subliniat că programul de guvernare aprobat de Parlament este unul foarte ambiţios în domeniul Justiţiei şi include explicit obiectivele MCV, inclusiv adoptarea modificărilor la Codul penal şi Codul de procedură penală, Legile Justiţiei şi desfiinţarea SIIJ. Ministrul a subliniat că în privinţa SIIJ, programul de guvernare trimite explicit la deciziile CJUE şi prevede ca termen maxim de desfiinţare 30.03.2022”, mai arată sursa citată.