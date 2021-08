Ministrul Justiţiei, despre o întâlnire cu Iohannis pe tema reformelor în justiţie: Este absolut necesar. Pană la sfârşitul anului este nevoie de mult mai mulţi bani

„Nu am avut nicio întâlnire. (...) Probabil că în perioada următoare vom avea o întâlnire, este absolut necesar din punctul meu de vedere. Am încercat şi voi încerca în continuare”, a afirmat Stelian Ion, înaintea şedinţei coaliţiei de guvernare, de la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.



Ministrul este de părere că „alegerile acestea interne reprezintă, vrem nu vrem, un impediment”, însă spune că nu s-a rupt legătura cu preşedintele României. „Când vorbim de o ruptură, vorbim de o chestiune definitivă, nu s-a rupt nicio legătură. Referitor la numirile în Parchet, de principiu am discutat acum vreo două luni de zile. (...) Eu am spus că am avut această solicitare de a discuta punctual. (...) Este vorba despre demararea procedurii pentru mai multe posturi. (...) Acum ştim şi că fiecare instituţie are propriul calendar, vom vedea când reuşim să ne întâlnim şi să discutăm despre aceste probleme", a spus Stelian Ion.

Potrivit sursei citate, el a declarat că va discuta în cadrul şedinţei Coaliţiei de Guvernare cu privire la faptul că este nevoie de mai mulţi bani până la finalul anului. Ministrul a mai precizat că nu s-a ajuns la un acord în privinţa sumei cerute de Ministerul Justiţiei. „De asta sunt şi astăzi aici, pentru a agrea o sumă. Am solicitat mai multe sume, 50 de milioane ar ajunge până în noiembrie, ar ajunge şi mai puţin până în noiembrie, dar ideea e că până la sfârşitul anului să fie plătite toate sumele. Şi este nevoie de sume mari. Pană la sfârşitul anului este nevoie de mult mai mulţi bani - peste 60 de milioane. În afară de asta, insist foarte mult, deşi nu sunt ordonator principal de credite, pentru a acorda sumele necesare continuării luptei împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate - DNA, DIICOT. Au nevoie de sume suplimentare şi doamna procuror general a solicitat acest lucru. Sunt aici şi pentru a discuta acest lucru", a precizat ministrul. El a precizat că sumele cerute vor trebui acordate oricum la rectificarea din decembrie. „Sper să se aprobe mai multe sume pentru Justiţie. Am solicitat pentru un sediu la Şimleul Silvaniei pentru a continua proiectul. De asemenea, sunt nişte sume dincolo de cele despre care am aflat că se vor acorda, circa 13 milioane de lei. Este nevoie şi de alte sume. Unele din hotărârile judecătoreşti, sume referitoare la cheltuieli de personal vor trebui plătite, dacă totuşi la această rectificare nu vor putea fi acordate aceste sume. Eu oricum le-am cerut şi insist foarte mult asupra lor, sperăm să găsim înţelegere. Oricum, la rectificarea din noiembrie vor trebui acordate aceste sume", a mai declarat Stelian Ion.

Referitor la PNRR,sursa citatată arată că ministrul spune că „sunt anumite chestiuni decupate care trebuie realizate şi vor fi realizate din aceste fonduri. decupate care trebuie realizate şi vor fi realizate din aceste fonduri.