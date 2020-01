Ministrul Finanţelor, întrebat ce salariu are: „12.000 de lei lunar, mai puţin decât ca parlamentar”

„Mi-am limitat salariul, este 12.000 de lei. Mi-a scăzut salariul, să ştiţi, de la Senat aici. Nu doar l-am îngheţat, mi-a şi scăzut. Este vorba de faptul că, da, încercăm şi prin acest mod de a ţine cheltuielile sub control. Mai este ceva aici. Venim de la un deficit de 4% anul trecut. Întrebarea este cu cât apeşi de tare frâna. Eu nu vreau ca politica fiscală din România să fie încă o sursă de frână în economie”, a declarat, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Digi 24.



Vorbind de restructurarea la nivelul aparatului bugetar, Cîţu a spus că o mare parte din această problemă a fost rezolvată.



„Restructurarea a început prin faptul că Guvernul are 16 ministere, în loc de 27 câte avea înainte, acesta e primul pas. Acum ştiţi că fiecare minister va avea o ordonanţă de reorganizare prin care se va reorganiza în interior”, a mai spus oficialul.



Întrebat câţi oameni au plecat acasă din aparatul bugetar, el a răspuns că nu are această cifră.



„Ca şi în cazul evaziunii fiscale, eu cred că informatizarea şi când vom ajunge la acea interconectare cu toate ministerele, eu cred că automatizarea va rezolva multe probleme ale birocraţiei. Atunci, natural, vom avea o reducere a aparatului”, a precizat el.



Întrebat dacă s-au redus cheltuielile de administrare ale statului român, el a spus că au crescut mai puţin decât creşte PIB-ul nominal.