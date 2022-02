Ministrul de Externe, discuţii cu oficiali de rang înalt în contextul crizei din Ucraina

În cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen, ministrul Bogdan Aurescu a avut şapte întrevederi bilaterale cu omologi şi oficiali de rang înalt: ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmytro Kuleba, ministrul afacerilor externe al Canadei, Mélanie Joly, ministrul afacerilor externe al Republicii India, Subrahmanyam Jaishankar, ministrul afacerilor externe al Japoniei, Yoshimasa Hayashi, co-preşedintele Alianţei 90/Partidul Verzilor din Germania, Omid Nouripour, Secretarul General Adjunct al NATO, Mircea Geoană, şi directorul Centrului Satelitar al UE, Sorin Ducaru, arată un comunicat de presă al MAE.

Ministrul a reiterat sprijinul României pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte întrevederile bilaterale, întâlnirea cu ministrul de externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba a prilejuit un schimb detaliat de opinii şi evaluări pe tema evoluţiilor de securitate recente, din proximitatea Ucrainei şi de la Marea Neagră, inclusiv din teren, precum şi privind perspectivele de evoluţie a acestora. Dialogul dintre cei doi şefi ai diplomaţiilor a fost cu atât mai relevant cu cât acesta a avut loc şi în pregătirea reuniunii de luni a Consiliului Afaceri Externe al UE, care va examina cu prioritate situaţia de securitate din regiune, inclusiv cu participarea ministrului Kuleba.

Ministrul Bogdan Aurescu a reiterat sprijinul României pentru suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei. A reafirmat angajamentul României pentru politica NATO a “uşilor deschise” şi pentru principiul că orice stat trebuie să aibă posibilitatea de a-şi alege liber politica externă şi de securitate.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a susţinut continuarea promovării căii dialogului pentru atingerea unei dezescaladări reale, verificabile, care să elimine ameninţările la adresa stabilităţii şi păcii. A subliniat, totodată, necesitatea pregătirii unei reacţii corespunzătoare, ferme şi substanţiale, la o eventuală nouă încălcare a integrităţii teritoriale a Ucrainei, cu accent pe pachetul consistent de sancţiuni pregătit de UE, al cărui potenţial de descurajare trebuie valorificat la maximum, inclusiv printr-o comunicare publică adecvată.

Totodată, în cadrul întrevederii, ministrul Aurescu a abordat aspectele de interes prioritar pentru România privind drepturile persoanelor aparţinând comunităţii române din Ucraina, cu accent pe necesitatea intensificării dialogului pentru soluţionarea problemei drepturilor identitare, mai ales cele privind educaţia în limba română, printre care finalizarea protocolului Comisiei mixte bilaterale privind minorităţile naţionale şi organizarea unei noi sesiuni a acesteia şi recunoaşterea inexistenţei aşa-zisei "limbi moldoveneşti", cu efectele de rigoare, mai arată sursa citată.

Pachet substanţial de sancţiuni, în pregătire

În cadrul întrevederii cu ministrul afacerilor externe al Canadei, Mélanie Joly, cei doi şefi ai diplomaţiilor au reconfirmat abordarea comună în ceea ce priveşte securitatea euroatlantică şi principiile care trebuie să orienteze răspunsul la acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse. De asemenea, cei doi miniştri au convenit că este necesară consolidarea în continuare a posturii aliate de descurajare şi apărare pe Flancul Estic, inclusiv în sudul său, la Marea Neagră. Astfel, ministrul Bogdan Aurescu şi omologul canadian au agreat continuarea contactelor şi cooperării în vederea adaptării răspunsului NATO şi al statelor aliate la actualele evoluţii de securitate, în vederea consolidării angajamentului colectiv pentru securitatea aliaţilor de pe Flancul Estic al NATO, inclusiv prin crearea unui grup de luptă în România.

De asemenea, au căzut de acord cu privire la importanţa pachetului cuprinzător şi substanţial de sancţiuni aflat în pregătire la nivel UE, SUA, Canada, UK, fiind subliniat caracterul esenţial al coordonării strânse dintre toţi aceşti actori, dar şi relevanţa acestui pachet ca instrument de descurajare.

Totodată, ministrul Aurescu a reiterat importanţa unei comunicări strategice adecvate asupra acestui pachet, din perspectiva rolului său disuasiv.

Ministrul de Externe a subliniat importanţa atingerii obiectivului de aderare la spaţiul Schengen

În întrevederea cu Omid Nouripour, co-preşedintele Alianţei 90/Partidul Verzilor din Germania, au fost discutate stadiul şi perspectivele relaţiilor bilaterale România-Germania, având loc şi un schimb de opinii şi evaluări privind situaţia îngrijorătoare de securitate din proximitatea Ucrainei şi din regiunea Mării Negre.

Un subiect prioritar l-a reprezentat discuţia despre dosarele de interes comun la nivelul UE, ministrul Aurescu subliniind importanţa atingerii obiectivului urmărit activ de România de aderare la spaţiul Schengen.

Discuţie cu privire la modalităţile în care UE îşi poate consolida capabilităţile în domeniul securitar





Discuţia ministrului român de externe cu Mircea Geoană, Secretarul General Adjunct al NATO, a permis un schimb de evaluări asupra celor mai recente evoluţii de securitate în zona Mării Negre, precum şi modalităţile prin care NATO îşi poate întări pe mai departe postura de apărare şi descurajare pe Flancul Estic, cu accent pe zona de sud a Flancului, pentru a răspunde provocărilor actuale. Totodată, cei doi interlocutori au subliniat importanţa coordonării strânse la nivel aliat, atât cu conducerea NATO, cât şi între statele aliate, pentru a gestiona criza de securitate actuală, având în vedere importanţa evoluţiilor din prezent pentru viitorul securităţii euroatlantice.

Întrevederea cu Sorin Ducaru, directorul Centrului Satelitar al UE, a ocazionat un schimb de vederi asupra modalităţilor în care Uniunea Europeană îşi poate consolida capabilităţile în domeniul securitar, în deplină complementaritate cu NATO, precum şi cu privire la situaţia actuală de securitate din proximitatea Ucrainei şi regiunea Mării Negre, care este urmărită cu maximă atenţie de către UE, inclusiv prin intermediul Centrului Satelitar.

În intervenţia sa, în cadrul dezbaterii „V4, B9 and S3: Between a Rock and a Soft Place”,, ministrul a referit pe larg la evoluţiile actuale de securitate în regiunea Mării Negre, evocând faptul că aceasta este parte integrantă a securităţii euroatlantice, aspect demonstrat de crizele de securitate din regiune pe parcursul ultimelor decenii, în special cele generate de războiul din Georgia (2008) şi, mai recent, de ocuparea ilegală a Crimeei, din 2014, şi de conflictul din estul Ucrainei. A reiterat poziţia României că actuala criză de securitate de la Marea Neagră nu este doar o criză regională, ci afectează securitatea euroatlantică în ansamblu.

De asemenea, a subliniat importanţa ca statele din regiune să acţioneze pro-activ, constructiv şi să coopereze în vederea depăşirii provocărilor, inclusiv în cadrul formatelor consacrate, precum Bucureşti 9 şi Iniţiativa celor Trei Mări, fiecare având roluri esenţiale în materie de securitate, respectiv inter-conectare şi coeziune.

Aurescu: „Acţiunile agresive ale Rusiei au efecte negative asupra tuturor Partenerilor Estici, proiectând consecinţe la nivel global”





Participând la dezbaterea „Security in the Black Sea Region: From Cyberstorm and Political Brinkmenship to Broader Confrontation?”, dedicată provocărilor multidimensionale de securitate la Marea Neagră şi organizată de think-tank-ul românesc New Strategy Center (NSC), în cooperare cu think tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA), ministrul Bogdan Aurescu s-a alăturat discuţiilor axate pe elementele de competiţie geopolitică evidenţiate, în prezent, de evoluţiile securitare actuale în regiunea Mării Negre.

În cadrul intervenţiilor sale, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a evidenţiat, printre altele, acţiunile agresive ale Federaţiei Ruse, inclusiv masarea de trupe fără precedent de la încheierea Războiului Rece, la graniţa cu Ucraina, au efecte negative asupra tuturor Partenerilor Estici, afectând stabilitatea regiunii, a Europei, a spaţiului euroatlantic şi proiectând consecinţe la nivel global.

Bogdan Aurescu s-a referit la îngrijorările exprimate de România în mod constant, legate de militarizarea Mării Negre de către Moscova, în paralel cu utilizarea unor elementele complexe de război hibrid - atacuri cibernetice, afectarea securităţii energetice, propagandă şi dezinformare, diverse alte acţiuni de destabilizare.