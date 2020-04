Marcel Vela, acuzaţii grave: Primari din alte partide pregăteau „diversiuni gen 10 august” de Paşti. Stârneau credincioşii să asalteze bisericile

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a venit cu acuzaţii grave la adresa PSD. Potrivit ministrului de Interne, la acesta ajunseseră informaţii că unii primari ai PSD pregăteau „diversiuni gen 10 august” de Paşti, adică încurajau credincioşii să „ia cu asalt bisericile”.

„Pentru sâmbătă, sunt suficient de mulţi cetăţeni de bine din alte partide care vor să facă diversiuni şi să strânească mici diversiuni gen 10 august. Nu am vrut ca biserica să devină un subiect de ştiri care să facă înconjurul lumii din cauza unor primari pesedişti. Am informaţii sigure că mulţi eroi politici care se urcă pe valul pandemiei şi vor să aducă puncte electorale se folosesc de acest eveniment sacru. Pentru a evita asemenea gânduri incorecte ale unor politicieni care stârneau credincioşii să asalteze bisericile, am convenit cu BOR să găsim o cale de mijloc, cu înţelepciune, cu celeritate”, a declarat Vela pentru Digi24.

Vela a explicat că, prin protocolul încheiat cu BOR, credincioşii stau acasă şi vine lumina la ei, astfel că riscul de răspândire a coronavirusului este limitat, la fel şi riscul unor altercaţii cu forţele de ordine.