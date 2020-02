Marcel Ciolacu: Am făcut pe surse rost de textul ordonanţei privind alegerile parlamentare. E total neconstituţională

Întrebat duminică, într-o conferinţă de presă, dacă a văzut ordonanţa prin care se modifică legile electorale, Marcel Ciolacu a spus că a făcut rost „pe surse” de text, catalogând modificarea drept „tâmpită” şi ironizând-o.

„Da, o am. Am făcut pe surse rost de text. Asta e, nu pot să vă mint! Alegerile parlamentare se fac pe circumscripţii, după cum bine ştiţi şi dumneavoastră, ştiu şi eu, există două rânduri de alegeri în care întreaga ţară este aceeaşi circumscripţie, referitor la alegerile prezidenţiale şi alegerile europarlamentare. Alegerile parlamentare sunt: fiecare judeţ este o circumscripţie şi buzoienii – în cazul meu, fiind buzoian, votează parlamentarii de Buzău. S-a făcut o modificare în Ordonanţă că nu numai buzoienii pot vota reprezentanţii lor din Parlament, putem totuşi găsi o soluţie la această propunere, facem un singur buletin de vot la toate partidele, cu 465 de parlamentari, nu ştiu cum o să gestioneze oamenii acea carte de telefon sau triplă carte şi atunci transformăm România. E total neconstituţională, e atât de evident încât eu nu ştiu cum au putut să aibă o asemenea idee tâmpită care nu are nicio treabă cu democraţia”.

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, încheiată cu puţin timp înainte de miezul nopţii, după mai mult de nouă ore, OUG privind alegerile anticipate şi a stabilit măsuri concrete în cazul în care se ajunge în această situaţie. Astfel, data alegerilor trebuie anunţată cu 50 de zile înainte, iar anunţul se poate face la cinci zile după dizolvarea Parlamentului. În plus, cetăţenii pot vota la orice secţie de votare, iar numărul parlamentarilor din diaspora a fost mărit.