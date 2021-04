Ciolacu critică acordul din coaliţie: Premierul Cîţu a devenit pisiCîţu. Drepturile constituţionale ale prim-ministrului au fost schimbate

Marcel Ciolacu a declarat că singura schimbare notabilă în urma discuţiilor din coaliţie a fost faptul că prerogativele premierului, oferite de Constituţie, au fost înlocuite de un acord. În acest caz, liderul PSD îl numeşte pe Florin Cîţu „pisiCîţu” pentru că va trebui să ţină cont de acel acord în viitoarele decizii.

„În această săptămână România a fost singura ţară care a rămas fără ministrul Sănătăţii în plină pandemie, când spitalele şi sectiile ATI au rămas fără bani. Toate aceste costuri nu au fost plătite nici de Cîţu, nici de Barna, nici de Orban, ci de români şi de către companiile economice. A fost o criză de pubertate politică. Am văzut nişte partide imature, care au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor. Singura schimbare notabilă a fost faptul că prerogativele conferite de Constituţie primului ministru au fost schimbate de un acord al unei coaliţii. Prim-ministrul Cîţu a devenit pisicîţu. Pentru că va trebui să revizuiască acordul să vadă dacă are voie sau dacă nu are voie”, a transmis Ciolacu.

Social-democratul a transmis că un lucru bun din toată criza politică este faptul că Vlad Voiculescu nu se mai află la conducerea Ministerului Sănătăţii. Acesta a prezentat cinci urgenţe pe care noul ministrul ar trebui să le rezolve „rapid”.

„Avem şi un lucru bun din această criză: faptul că Vlad Voiculescu nu mai este ministrul Sănătăţii. Ar fi putut face această schimbare de la prima moţiune depusă de PSD, nu să aştepte să se creeze acest dezastru plătit de unii români cu viaţa. Noul ministru al Sănătăţii este normal să se bucure de prezumţia bunelor intenţii, dar este obligatoriu să îndrepte urgent toate tâmpeniile făcute de Voiculescu. În opinia PSD sunt 5 urgenţe:

1. Să obţină rapid o rectificare a bugetului sănătăţii pentru a asigura fondurile necesare pentru secţiile ATI

2. Casa de Asigurări de Sănătate trebuie să deconteze rapid cheltuielile spitalelor

3. Să pregătească deschiderea şcolilor

4. Să elimine prostia cu inchiderea magazinelor la 18.00

5. Să vină cu un calendar de ridicare treptată a restricţiilor”, a mai spus Ciolacu.