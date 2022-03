Marcel Ciolacu face apel la calm: România are capacitatea de producţie alimentară să susţină nu 20 de milioane de persoane, ci 40 sau 50 de milioane

„ Avem contracte internaţionale. Dacă nu vom face faţă, se vor limita aceste exporturi. Dar întâi să ne creăm o rezervă naţională, sustenabilă pentru populaţiei României”, a explicat Marcel Ciolacu, despre o posibilă reducere a exporturilor, în perioada următoare, în condiţiile în care unele ţări s-ar putea să se orienteze spre România, în contextul în care nu se mai pot aproviziona din Ucraina sau Rusia.

Întrebat dacă este vorba despre grâu, Ciolacu a spus că „dacă România îşi creează rezerva necesară, nu are nicio problemă să exporte în continuare. Mai mult, preşedintele PSD a făcut apel la calm şi a dat asigurări că România are resurse suficiente: „Încă România are capacitatea de a produce produse alimentare, să susţină, nu 20 de milioane, ci 40 sau 50 de milioane, spun specialiştii”, a completat Ciolacu.

Liderul PSD a explicat faptul că vor fi luate mai multe măsuri de sprijinire a industriei alimentare. Pe de altă parte, cozile de weekend-ul trecut de la supermarket-uri, unde oamenii au mers să-şi facă rezerve de ulei, au fost puse pe seama emoţiei de după pandemie.

”Am înţeles că s-au trimis controale să se vadă de ce s-a întâmplat acest lucru. A fost neadecvat acel preţ şi acea ştire prezentată să creeze aşa ceva în toată România. Asta înseamnă că toată lumea este tensionată, toată lumea este îngrijorată, la fel ca şi noi, este evident acest lucru. Venim după doi ani de pandemie, după un conflict în 2022 când nimeni nu mai credea că se poate întâmpla aşa ceva în Europa şi există o anumită tensiune şi lumea reacţionează emoţional la anumite ştiri”, a mai afirmat Ciolacu.