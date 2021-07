Ludovic Orban: Nu candidez la preşedinţia PNL pentru un nou mandat ca să mă aflu în treabă

Liderul liberalilor a adăguat că PNL nu e ca oricare alt partid, ci este o formaţiune care a adus modernizarea şi dezvoltarea.







Europarlamentarul Gheorghe Falcă este candidatul pentru şefia organizaţiei PNL Arad, pe care o conduce şi în prezent. „Noi suntem Partidul Naţional Liberal, nu suntem orice alt partid. Noi am adus modernizare, dezvoltare, infrastructură, noi am creat cu adevărat şansa pentru fiecare român de a se realiza în viaţă şi avem cu adevărat forţa de a câştiga respectul lumii întregi”, a completat Orban care a adăugat că e mulţumit de activitatea organizaţiei judeţene din Arad.

„Nu candidez la preşedinţia PNL pentru un nou mandat ca să mă aflu în treabă. Am luat decizia de a candida pentru că ştiu că am capacitatea, energia, forţa, priceperea, dăruirea pentru a duce în continuare Partidul Naţional Liberal spre victorii, spre guvernare şi spre realizări, aşa cum am avut noi de-a lungul întregii istorii”, a afirmat Ludovic Orban, vineri la Arad.