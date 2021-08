Ludovic Orban: Garantez că niciun parlamentar al PNL nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva unui Guvern condus de un premier PNL

„Ca preşedinte al Partidului Naţional Liberal, garantez că niciun parlamentar al Partidului Naţional Liberal nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva unui guvern condus de un premier PNL. Aşa cum am demonstrat la moţiunea trecută, în care nu am tranşat congresul, ci am tranşat moţiunea, în sensul în care PSD şi AUR nu au obţinut nici măcar un singur vot peste numărul de voturi pe care îl aveau împreună, au obţinut doar 201 voturi, faţă de 234 de voturi, cât ar fi fost necesar. Niciun parlamentar al Partidului Naţional Liberal, cât eu sunt preşedinte Partidului Naţional Liberal, nu va susţine nicio moţiune de cenzură împotriva unui guvern condus de un premier al Partidului Naţional Liberal”, a afirmat Ludovic Orban duminică, în judeţul Vrancea, întrebat cât de plauzibil este scenariul ca o moţiune de cenzură la adresa guvernului condus de Florin Cîţu să aibă succes.





Întrebat dacă acest lucru ar fi posibil după congresul PNL, Orban a răspuns că orice decizie ulterioară Congresului va fi luată de forurile statutare din partid şi va fi discutată în cadrul coaliţiei.