Ludovic Orban, despre contestatarii săi: „Este adevărat că m-a înjurat Tişe din nou. Ce e nou în asta?”

Ludovic Orban a fost întrebat marţi, la Parlament, dacă se teme că Emil Boc îl va susţine pe Florin Cîţu în cursa pentru şefia PNL, după ce premierul şi edilul de la Cluj au avut recent o întâlnire.

„Şi eu am avut o discuţie de aproape o oră cu domnul primar Boc, în deplasarea mea la Cluj. Am discutat lucruri extrem de importante, legate de investiţiile în judeţ”, a răspuns Orban.

În ceea ce priveşte susţinerea filialei Cluj , Orban se bazează pe faptul că în ultimii 10 ani a arătat că este un om de încredere.

„La Congresul PNL fiecare delegaţie îşi exprimă opţiunea. Dacă sunt filiale care au luat o decizie… susţinerea nu înseamnă că toţi delegaţii o să voteze cu mine. Cum, de asemena, dacă sunt filiale care nu au luat o decizie de susţinere, nu înseamnă că nu am susţinători în Cluj. Şi la Congresul trecut PNL Cluj nu a fost printre filialele care m-au sprijinit şi eu de acolo am luat cel puţin o treime din voturile delegaţiilor de la Cluj, pentru că eu cunosc personal toţi primarii PNL, consilierii judeţeni, nu mai vorbesc despre parlamentari, conduceri judeţene. În cooperarea noastră din ultimii 10 ani am arătat că sunt un om de încredere”, a exlicat liderul PNL.

Orban: Tişe m-a înjurat din nou, dar ce este nou în asta

Întrebat cum cataloghează relaţia cu Emil Boc, după ce ar fi avut o primire rece din partea primarului în deplasarea sa la Cluj, liderul PNL a adăugat: „Nu a fost o primire rece”. Acesta a afirmat că şeful Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, l-a înjurat „din nou” şi că îi „poartă sâmbetele” după ce a pierdut competiţia pentru funcţia de vicepreşedinte PNL.

„Este adevărat că m-a înjurat Tişe din nou, dar ce este nou în asta. Domnul Tişe, de patru ani de când a pierdut în faţa Ralucăi Turcan competiţia pentru vicepreşedinte, îmi poartă sâmbetele. Eu nu îi port sâmbetele pentru că apreciez activitatea lui administrativă şi am trecut în plan secund opiniile sale politice”, a afirmat Orban.

În ceea ce priveşte susţinerea pe care o poate obţine în filiala Cluj, liderul PNL a spus că „este o susţinere importantă”.

„Sunt foarte mulţi oameni care au încredere în mine. Faptul că domnul Tişe a dat nişte declaraţii nu afectează, din punctul meu de vedere, poziţionarea delegaţiilor de la Cluj”, a adăugat Orban.

Nu în ultimul rând, el a mai declarat că Florin Cîţu nu şi-a anunţat oficial candidatura pentru preşedinţia PNL, astfel că liberalii nu au cum să îşi anunţe, pentru moment, susţinerea.

„Deocamndată domnul Cîţu nu şi-a anunţat candidatura pentru preşedinţia partidului. Cum poate cineva să îl sprijine pe domnul Cîţu pentru preşedinţia partidului, dacă domnul Cîţu nu şi-a anunţat candidatura”, a completat liderul PNL.