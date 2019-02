Liviu Dragnea îi duce cu zăhărelul pe primarii marilor oraşe: „Dragnea ne-a spus: Ce vreţi să facem? Bugetul trebuie închis cumva!“

„Eu i-am ascultat. Le-am spus că vor avea bugetele de anul trecut şi o parte din municipii vor avea veniturile mai mari. E o creştere de 27% pe toată administraţia locală din cotele defalcate. Vor fi nişte modificări. Adică Guvernul va suplimenta de la bugetul de stat, acolo unde orice localitate care nu poate acoperi toată creşterea. Se măreşte cota care rămâne la localitate la 60%. Guvernul va aloca sumele necesare“, a declarat Liviu Dragnea, după aproape patru ore de discuţii cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România, printre aceştia fiind Gabriela Firea, Robert Negoiţă, Gheorghe Falcă şi Adrian Dobre.

Mai precis, Liviu Dragnea a venit la primari cu o propunere similară cu cea pe care o trimisese ministrul de Finanţe, Eugen Teodorovici, săptămâna trecută. Astfel, primăriile vor primi 60% din impozitul pe venit, nu 67% cât ar fi vrut edilii, şi ar urma să mai primească bani dintr-un fond colectiv, în care sunt puşi bani tot din impozitul pe venit. În ceea ce priveşte problema cheltuielilor privind cheltuielile sociale, care vor trece în întregime la autorităţile locale, Dragnea a precizat că acolo unde vor fi probleme, autorităţile centrale vor sări în ajutor. Practic, aleşii vor fi dependenţi de cei aflaţi la guvernare şi de cei care conduc consiliile judeţene.

„Dragnea ne-a spus: Ce vreţi să facem? Bugetul trebuie închis cumva!“

Primarii nu au avut aceeaşi părere despre rezultatul întrevederii, aceştia acuzându-l pe Dragnea îi duce cu zăhărelul când e vorba de discutarea cu cifrele pe masă şi sunt arătate pierderile pe care le vor avea autorităţile locale. „Aşteptăm o soluţie de compromis (n.r. – de la Liviu Dragnea). Ne-a ascultat. Dar când am spus că au scăzut sumele din impozitul pe venit am văzut că banii sunt mai puţini, nu am ajuns la o soluţie. Astăzi s-a confirmat de către domnul ministru de Finanţe că banii vor fi mai puţini dacă trec la noi cheltuielile sociale. Discutăm de un miliard de euro responsabilitate a administraţiei locale. În final, domnul Dragnea ne-a spus: «Ce vreţi să facem? Bugetul trebuie închis cumva!» Ceea ce înseamnă că bugetul se închide pe administraţiile locale“, a declarat Gheorghe Falcă, primar liberal al Aradului.

Şi primarul PSD al sectorului 3, Robert Negoiţă, a subliniat că Dragnea nu a ascultat argumentele lor, ci a comparat veniturile de acum cu cele din anii trecuţi, cu toate că în prezent sunt costuri mai mari. „Abordarea este greşită dacă ne raportăm la anii anteriori. Nu e în regulă. Toate au crescut: salarii, costuri etc. Noi pierdem enorm“, a completat Negoiţă.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: