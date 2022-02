Liviu Brătescu, prim-vicepreşedintele PNL Iaşi, renunţă la funcţia de secretar de stat în Ministerul Culturii: Schimbarea unui sistem nu se poate face individual

„Mi-am înaintat astăzi demisia, solicitând primului ministru Nicolae Ciucă eliberarea mea din funcţia deţinută. Am luat această decizie din motive personale. Consider că această perioadă a fost suficientă pentru a încerca implementarea acelor proiecte în care am crezut şi pentru care am lucrat încă din perioada în care am deţinut conducerea Comisiei Naţionale de Cultură a Partidului Naţional Liberal.

Am convingerea că prin deschiderea şi implicarea de care am dat dovadă în toată această perioadă am contribuit, atât cât a fost posibil, în situaţia dată din ultimii ani, la rezolvarea unor probleme şi la schimbarea unor mentalităţi din sistem. Am ocupat această demnitate publică atât timp cât am considerat că pot ajuta şi rezolva anumite probleme. Am convingerea că acele proiecte începute împreună cu colegii şi specialiştii din minister vor continua”,a tramsmis Brătescu, miercuri, printr-o postare pe Facebook.



Liberalul s-a arătat convins că proiectele pe care le-a început în Ministerul Culturii vor fi continuate. „Pentru toate acele corecţii, neajunsuri şi proiecte care nu au fost demarate sau îndeplinite sau care nu şi-au găsit rezolvarea dorită de cei care le-au semnalat, răspunderea îmi aparţine. Fără a mă justifica, schimbarea unui sistem, a unei viziuni trebuie agreată şi îndeplinită în echipă, nu se poate face individual", a mai spus acesta.