Şeful consilierilor generali ai PSD susţine ca i-a cerut liderului sindicatului STB reluarea activităţii

Liderul consilierilor generali PSD a declarat că l-a rugat pe liderul principalului sindicat din STB, Vasile Petrariu, care este şi consilier general PSD, să discute cu colegii săi în vederea revenirii vehiculelor pe traseu.

„Cu siguranţă vom încerca să temperăm ceea ce se întâmplă la STB, nu pentru că ne este frică, pentru că lucrurile trebuie să intre în normal, având în vedere importanţa transportului public. (…) Eu am discutat cu domnul consilier general Petrariu, nu cu liderul de sindicat Petrariu, şi l-am rugat ca urmare a discuţiilor din grupurile de consilieri generali să poarte discuţii astfel încât să se reia activitatea la nivelul municipiului Bucureşti. STB nu este proprietatea lui Nicuşor Dan ci este proprietatea Consiliului General, iar grupul PSD are 21 de fotolii. Am putea să discutăm aceste probleme în interiorul Consiliului General”, a declarat Aurelian Bădulescu, pentru Mainnews.ro.

Declaraţia social-democratului vine în contextul în care mai mulţi lideri politici, printre care şi primarul Nicuşor Dan, au acuzat PSD că a orchestrat protestul care a paralizat circulaţia transportului public suprateran în Bucureşti.