Liderii PNL, USR-PLUS şi UDMR au semnat acordul de guvernare 2020 - 2024. Ce prevede documentul VIDEO

Ludovic Orban: În data de 6 decembrie, cetăţenii români au fost chemaţi la urne să voteze cu formaţiunile politice în cadrul alegerilor parlamentare. În urma alegerilor parlamentare trei formaţiuni politice, USR-PLUS, UDMR şi PNL au luat decizia de a constitui o coaliţie de guvernare care se bazează pe o majoritate parlamentară certă, o majoritate care este rezultatul voinţei majoritare a cetăţenilor români. Imediat după alegeri, cele trei formaţiuni au început un proces de dialog, negociere pentru constituirea coaliţiei, pentru elaborarea programului de guvernare prin armonizarea programelor de guvernare cu care s-au prezentat în campania electorală.

În urma acestor negocieri, astăzi semnăm acordul de coaliţie. De asemenea, programul de guvernare este finalizat în proporţie de aproape 100%, fiind doar în faza unor corecţii, reglaje fine care trebuie făcute înainte de a fi prezentat public. Aşteptăm constituirea Parlamentului. Imediat după, aşteptăm invitaţia preşedintelui României la consultările pe care le va declanţa pentru desemnarea prim-ministrului. Suntem hotărâţi să dăm un guvern responsabil, competent, un guvern care să pună în practică un program de guvernare care să asigure creşterea calităţii vieţii fiecărui român, modernizarea României.

Dan Barna: De fiecare dacă un astfel de moment e un moment cu multă speranţă, încredere şi energie. Ultimele două săptămâni au ridicat felul de a face politică în România şi spiritul care USR-PLUS la-a dus în politică l-am regăsit şi în această coaliţie. Este un spirit care a făcut să avem o muncă foarte serioasă şi responsabilă. Programul de guvernare este un document de peste 300 de pagini, care va fi disponibil mâine. Am încercat să găsim acele zone de consens, acele zone în care obiectivele şi angajamentele fiecăruia dintre cele trei partide să găsească o formulă astfel încât programul să fie unul asumat. Vreau să le mulţumesc partenerilor pentru efortul făcut. Mai sunt câteva obiective foarte importante care nu şi-au regăsit materializarea în programul de guvernare, dar vom găsi căi de realizare. Acest program este rezultatul unui compromis responsabil pentur viitorul României în anii care urmează. Vom continua munca asumată în aceste zile. Sperăm că e o şansă reală să avem un guvern investit până la Crăciun.

Dacian Cioloş. Pentru USR-PLUS e un moment de cotitură. E motivul pentru care mulţi dintre noi au decis acum 2-3 ani de zile să intre în politică. Azi, după aceşti câţiva ani în care s-a constituit USR şi apoi PLUS, avem câţiva zeci de primari, 80 de parlamentari şi cât mai repede vom avea şi miniştri într-un Guvern care fac parte dintr-o coaliţie, care ea însăţi e dovada unei maturităţi politice. Aşteptările sunt foarte mari de la noi, de la acest parteneriat în care noi am investit încredere şi resurse. Acest parteneriat poate fi un moment de cotitură pentru România şi un început de modernizare. Oamenii aşteaptă de la noi să vadă o perspectivă şi oportunităţi. Va trebui să ne asumăm o reformă a statului. Depolitizarea şi profesionalizarea administraţiei publice şi apoi să investim în educaţie şi sănătate. Avem oportunitatea fondurilor europene cum România nu a mai avut de 30 de ani încoace. Avem toată încrederea în echipa condusă de Florin Cîţu. E un moment istoric şi ne dorim să guvernăm patru ani. Vrem ca după aceşti patru ani să determinăm mai mulţi români să vină la vot, să le dăm încrederea că în România se poate guverna cinstit.

Kelemen Hunor: Când UDMR a luat decizia de a participa la această coaliţie cu PNL, cu USR-PLUS, a fost conştient că vom avea o misiune extrem de dificlă fiindcă toată România, Europa, tot Globul e afectat de pandemie. Trecem printr-o criză economică şi nu ştim care vor fi toate consecinţele. Ne-am asumat o misiune împreună cu colegii noştri, am format o majoritate parlamentară fiindcă în anii care urmează România are nevoie de o stabilitatea politică. Opt ani de zile am avut o criză permanentă, 12 guverne. A venit momentul să avem un guvern stabil, cu o majoritate stabilă.

Florin Cîţu: Mulţumesc coaliţiei de centru-dreapta pentru încrederea acordată. Am siguranţa că va fi o guvernare stabilă, pe termen lung, care are în centru interesele cetăţenilor. Programul de guvernare este aproape gata. Toate proiectele din programul de guvernare au scopul dezvoltarea României. Diferenţa este una majoră asupra cum vor fi implementate aceste proiecte. Vreau ca în perioada următoare să nu mai existe proiecte începute şi apoi neterminate. Lucrurile vor fi făcute aşa cum au fost în acest an. Începute şi terminate. Sper să avem un guvern învestit cât mai repede. Bugetul pentru anul viitor trebuie făcut, iar proiectele pentru anul viitor trebuie să aibă finanţare.

TEXTUL ACORDULUI

1. România trece, împreună cu întreaga lume, printr-o criză fără precedent. Ne asumăm responsabilitatea pentru a conduce ţara noastră în vremuri dificile. O facem cu deplina convingere că România, cu decizii ferme pentru binele comun, poate ieşi întărită atât din pandemie, cât şi din dificultăţile economice care decurg din aceasta.



2. Perioada de tranziţie post-comunistă trebuie să se încheie. Statul român are nevoie de reforme profunde pentru a răspunde nevoilor şi aşteptărilor societăţii în secolul 21. Considerăm această inevitabilă transformare ca o oportunitate uriaşă pentru a creşte calitatea serviciilor publice şi a vieţii tuturor cetăţenilor români, indiferent de gen, etnie, religie, vârstă, condiţie socială sau locul unde trăiesc. Programul nostru de guvernare este un plan clar de acţiune care dă substanţă şi direcţie proiectului nostru de inovare, dezvoltare şi modernizare a statului.



3. Înţelegem că prezenţa scăzută la vot este un semnal de alarmă pentru democraţia noastră. Vom acţiona pentru a confirma încrederea cetăţenilor care ne-au votat şi pentru a câştiga încrederea celor care nu au votat că o bună guvernare poate schimba în bine viaţa oamenilor. Vom fi transparenţi, ne vom consulta cu organizaţiile societăţii civile, patronale, profesionale şi sindicale şi vom acţiona pe baza unor decizii fundamentate. Vom urmări aplicarea principiului subsidiarităţii, adică luăm deciziile la un nivel cât mai apropiat de cetăţeni.



4. Suntem trei formaţiuni politice cu istorii şi culturi organizaţionale diferite. Ce ne-a adus împreună a fost responsabilitatea faţă de destinul României. Vedem diversitatea noastră ca o şansă de a ne completa reciproc şi de a reprezenta diferite speranţe ale cetăţenilor români. Ne leagă valorile comune de libertate, respect, integritate, responsabilitate individuală şi solidaritate. Suntem hotărâţi să apărăm aceste valori atunci când sunt ameninţate şi să ducem România mai departe pe drumul ei european.



5. Ne angajăm să respectăm voinţa cetăţenilor exprimată în 6 decembrie şi să nu schimbăm, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetăţeni şi majoritatea ce decurge din acest pact politic. Nu vom accepta parlamentari din alte partide în formaţiunile noastre.

6. România are nevoie de stabilitate, predictibilitate şi soluţii pe termen lung. Majoritatea parlamentară pe care ne bazăm, constituită prin votul cetăţenilor români, ne obligă să ne asumăm guvernarea pentru o legislatură completă. Avem încredere că acest pact şi programul de guvernare sunt un fundament puternic pentru un guvern de lungă durată care poate aduce rezultate concrete pentru cetăţeni.



7. Afirmăm dreptul fiecărei formaţiuni semnatare de a-şi nominaliza reprezentanţii pentru funcţiile de demnitate publică convenite. Ne asumăm să propunem oameni profesionişti, cu experienţă relevantă pentru domeniul pe care-l vor gestiona şi cu o bună reputaţie. Vom descuraja nepotismul şi clientelismul, vom acţiona cu imparţialitate şi vom respecta principiul competenţei pentru ocuparea funcţiilor publice prin concurs.



Propunerea noastră de Prim-Ministru este Florin Cîţu.



Propunerea noastră pentru Preşedintele Senatului României este, din partea USR-PLUS, Anca Dana Dragu.



Propunerea noastră pentru Preşedintele Camerei Deputaţilor este, din partea PNL, Ludovic Orban.