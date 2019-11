Liderii PNL Rareş Bogdan şi Robert Sighiartău au votat la Roma

Rareş Bogdan, Robert Sighiartău şi senatorul Viorel Badea au votat, vineri, la o secţie de vot din Roma, la Academia di Romania.



Europarlamentarul Rareş Bogdan a declarat, la ieşirea de la urne, că a ales să voteze la Roma din respect pentru diaspora, "pentru fraţii noştri care nu au plecat de bine", ci "din disperare" şi pentru că au fost "umiliţi".



„Îi aşteptăm acasă. Am venit din respect pentru ei, am venit din respect pentru cei care în urmă cu cinci ani de zile l-au adus pe preşedintele nostru în fruntea statului. Am venit pentru cei care ştiu că în continuare sunt alături de noi, iubesc România în fiecare zi, se gândesc la ţara lor (...)”, a spus el.



El a mai spus că îi aşteaptă pe oameni pentru a vota „pentru o ţară normală, pentru o Românie normală”.



„Am votat de aici, din Roma, pentru o Românie normală, pentru o Românie europeană, pentru o Românie occidentală. Am votat cu dorinţa ca România să fie mai bună, ca să fie mai primitoare pentru fiii şi fiicele care astăzi se află în diaspora”, a spus, la rândul său, Robert Sighiartău.



În străinătate, votul pentru alegere preşedintelui României a început vineri. În România, votul la alegerile prezidenţiale are loc duminică, de la ora 7.00.