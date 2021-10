Klaus Iohannis: Când spunem Armată, spunem eroi. Armata rămâne un reper solid şi se bucură de încrederea românilor

„Când spunem Armată, spunem eroi. Pe ei îi cinstim astăzi, pe eroii noştri căzuţi la datorie, cei care, cu preţul sacrificiului suprem, au apărat independenţa, suveranitatea şi unitatea patriei noastre. Sunt onorat să particip la astfel de evenimente care păstrează vie memoria jertfei lor, a curajului şi a demnităţii cu care şi-au făcut datoria, pentru ca tinerele generaţii să se bucure de libertate într-un stat puternic şi suveran. Nu avem voie să ne uităm niciodată istoria şi înaintaşii! Tot astăzi, de Ziua Armatei României, îi omagiem şi pe veteranii de război, veritabile modele de devotament, dârzenie şi responsabilitate nu doar pentru militari, ci pentru noi toţi, întreaga societate. Evoluţia ţării noastre spre un stat modern şi sigur, aşa cum este în prezent, este strâns legată de Armata României. Profesionalismul şi dăruirea dovedite de militari în teatrele de operaţii au contribuit la parcursul nostru euroatlantic şi european, precum şi la întărirea Parteneriatului Strategic solid pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii”, a afirmat şeful statului.

Klaus Iohnnis a punctat: „Suntem astăzi un aliat activ şi apreciat în cadrul NATO şi un membru important al Uniunii Europene, care îşi respectă angajamentele şi contribuie la pacea şi securitatea internaţionale. Participarea exemplară a militarilor români la operaţii şi misiuni în afara teritoriului naţional sporeşte relevanţa ţării noastre în cadrul comunităţii internaţionale. Datorită Armatei, România îşi întăreşte continuu rolul de furnizor de securitate pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice. Prin efort naţional conjugat, politic, militar şi diplomatic, am consolidat postura de descurajare şi apărare a NATO în regiunea Mării Negre şi continuăm acest amplu proces în strânsă legătură cu aliaţii şi partenerii noştri. Salut implicarea şi contribuţia Ministerului Apărării Naţionale şi Armatei României la procesul de adaptare militară a NATO şi încurajez menţinerea acestui tempo susţinut, atât în plan conceptual, cât şi în plan operaţional”.

„Anul 2021 a marcat încheierea misiunii în Afganistan, cea mai îndelungată, complexă şi importantă operaţie militară desfăşurată de Armata României în afara teritoriului naţional, după cel de-al Doilea Război Mondial. Angajamentul României în Afganistan alături de Statele Unite ale Americii, partenerul nostru strategic cel mai important, şi aliaţii săi a confirmat decisiv orientarea euroatlantică a ţării noastre. Am dovedit astfel, încă o dată, că România are nu numai capacitatea de a-şi asigura securitatea naţională, dar şi că este un furnizor de securitate şi un aliat de nădejde în cele mai dificile teatre de operaţii. Acolo unde nu am putut veni cu tehnică militară ultramodernă, soldaţii şi ofiţerii noştri au compensat prin dăruire, inteligenţă strategică şi dârzenie. Armata noastră a contribuit astfel constant în ultimii ani la consolidarea credibilităţii internaţionale a României”, a mai afirmat preşedintele Klaus Iohannis

„Disciplina, spiritul de sacrificiu, loialitatea, integritatea şi curajul care vă definesc sunt virtuţi adânc înrădăcinate în caracterul poporului român, care ne-au ghidat în atingerea idealurilor naţionale. Sunt trăsături definitorii ale Armatei României, una dintre instituţiile care se bucură de mult respect şi preţuire. Nu este deloc întâmplător că, în momentele decisive ale istoriei noastre puternic încercate, românii şi-au păstrat constant încrederea în Armată, ca o adevărată ancoră de credibilitate şi stabilitate. Astăzi, la fel ca în alte perioade dificile, trebuie să dovedim că suntem solidari şi capabili să depăşim provocările generate de pandemia de COVID-19. Salut contribuţia semnificativă a Armatei României la gestionarea crizei sanitare. Personalul medical militar, precum şi mijloacele necesare puse la dispoziţia autorităţilor civile au salvat numeroase vieţi. Armata, demnă de trecutul şi de eroii săi, rămâne un reper solid şi se bucură de încrederea românilor, contribuind la menţinerea stabilităţii necesare dezvoltării societăţii noastre. Mulţumesc, aşadar, tuturor celor care şi-au îndeplinit, cu simţul datoriei, nobila misiune de a fi în slujba ţării. Mă înclin cu recunoştinţă în faţa memoriei martirilor şi aduc un omagiu din inimă veteranilor de război, pentru care slujirea naţiunii a reprezentat crezul suprem”, a completat Klaus Iohannis