Kelemen Hunor, refuzat la intrarea în Ucraina: Mi-au comunicat doar, pur şi simplu, că nu pot intra în ţară

„În această dimineaţă m-am trezit cu câteva ore mai devreme ca de obicei. La 2.15 a sunat deşteptătorul, iar la ora trei eram deja în maşină, în drum spre Ucraina. Am vrut să ajung în Ujhorod, unde prietenii noştri sărbătoresc cea de a 30-a aniversare de la înfiinţarea Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică. Am vrut să transmit personal urările mele de bine şi, desigur, aş fi vorbit despre drumul comun pe care comunităţile naţionale maghiare din Bazinul Carpatic l-au parcurs de la căderea dictaturilor comuniste şi aş fi vorbit şi despre provocările cu care ne confruntăm. Aş fi făcut toate acestea dacă autorităţile ucrainene mi-ar fi permis să intru în ţară după o oră de aşteptare şi verificare la frontieră”, scrie Kelemen Hunor pe pagina sa de Facebook.Liderul UDMR precizează că accesul i-a fost refuzat fără nicio explicaţie clară.„Mi-au comunicat doar, pur şi simplu, că nu pot intra în ţară. În aceste condiţii pot doar să transmit de aici, cele mai bune urări Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică, membrilor şi simpatizanţilor acesteia şi, în acelaşi timp, îi asigur pe maghiarii din Transcarpatia de solidaritatea UDMR. Bineînţeles, am informat ministrul român de externe despre incident şi mă voi adresa luni Ambasadei Ucrainei la Bucureşti şi voi cere o explicaţie pentru ceea ce s-a întâmplat astăzi”, subliniază Kelemen Hunor.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: