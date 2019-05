Kelemen: Nu există un lider al Opoziţiei care să coaguleze o majoritate. Dacă Dragnea candidează la prezidenţiale, va pierde, apoi va pierde şi partidul VIDEO

Adevărul: La ultima moţiune de cenzură spuneaţi că mai bine aţi coordona dvs. lucrurile pentru o moţiune de cenzură care să treacă. Mai e valabil? S-a schimbat ceva?

Kelemen Hunor: Nu s-a întâmplat nimic. Suntem în campanie electorală, nu am vorbit cu cei din Opoziţie. La un moment dat, în urmăc cu câteva zile, am spus că s-ar putea să venim noi cu o moţiune de cenzură.

Aţi glumit sau aţi vorbit serios?

Am vrut să văd care este reacţia lor.

Şi mai aveţi de gând să veniţi cu o moţiune de cenzură după europarlamentare?

Pentru o moţiune de cenzură trebuie să ai câteva elemente, dacă vrei să şi reuşeşti: măcar ideea sau liderul. Acum nu există nici ideea, nici liderul.

Sunt mai mulţi lideri ai Opoziţiei.

Trebuie un singur lider, în jurul căruia se poate coagula o majoritate. Eu nu văd un asemenea lider în Parlament. Ideea de a-i omorî pe PSD-işti e genială, e foarte generoasă, dar prentru un program de guvernare e cam puţin.

Există o nemulţumire a UDMR faţă de guvernarea PSD?

Sunt nemulţumiri faţă de toate guvernările.

Din discuţiile cu oamenii din teritoriu sunt nemulţumiri ale electoratului maghiar că aţi susţinut PSD?

Lucrurile sunt mai complicate aici. Sunt anumite proiecte pe care noi le susţinem şi unele pe care nu le susţinem. Sunt unii care sunt nemulţumiţi şi la adresa PSD au critici, dar nu se alătură Opoziţiei. Din toate sondajele făcute de noi în ultimul an, niciodată susţinerea comunităţii maghiare pentru partidele româneşti nu a fost aşa de mică.

Văd că sunteţi între 4,5% şi 5%, pe muchia pragului electoral?

Mereu e problema de prag pentru noi. Mereu suntem măsuraţi între 4,6% şi 5,7%, 5,8%. Nimeni nu a dat cifrele corecte. O să trecem pragul electioral. Votul de săptămâna trecută a fost relevant. PSD a avut majoritate şi fără noi. matematic, am demonstrat şi la Cameră şi la Senat că PSD are majoritate. Noi am stat în bancă, ca să nu îi deranjăm pe ceilalţi. Pragmatismul ne caracterizează.

Aţi vota o propunere de restructurare a Guvernului Dăncilă?

Nu e necesară nicio restructurare. Dacă au majoritate, restructurează şi fără noi.

Mergeţi la referendum?

Da! O să votez DA la ambele întrebări. Eu consider că ar trebui eliminate de tot din Constituţie ordonanţele de urgenţă. Pe 27 mai nu se întâmplă nimic după referendum,d ar e important să ştie clasa politică ce ştiu oamenii despre Justiţie.

Se poate schimba majoritatea parlamentară după referendum şi euroalegeri?

Se poate schimba majoritatea. Între două alegeri sunt nişte reaşezări în Parlament. Aşa cum spuneam, pentru a merge către o altă majoritate trebuie să ai o idee, ceva, un lider. Nu avem nici ideea, şi nici un lider. Vom vedea după 26 mai.

Ideea la nivel de scenariu: PSD scoate un scot mic la euroalegeri, apoi trec unii aleşi de la Pro România.

Nu ştiu. Ce văd eu: Ponta nu va vota niciodată împotriva PSD. E un om tânăr, ambiţios şi foarte orgolios. Opoziţia nu are un lider.

Ce relaţie aveţi cu Orban?

Nicio relaţie. Eu încerc să las loc de bună ziua. Nu ştiu ce face domnul Orban. Nu există relaţie cu Orban.

Săptămâna trecută a fost şi o reuniune a PPE. De ce nu aţi fost invitat?

A fost vorba de o reuniune a PPE, unde e invitat liderul celui mai mare partid din ţara respectivă, domnul Ludovic Orban. Nu au fost invitaţi nici Tomac sau Băsescu, nici eu. Nu m-am simţit deranjat.

Răcirea relaţiilor dintre Dragnea şi Dăncilă vi se pare reală sau doar un scenariu?

De la distanţă par reale, dar nu vreau să intru în discuţii. Aparent e o tensiune.

Credeţi că modificările la codurile penale mai pot fi oprite?

Nu e vorba de activarea Articolului 7, e ceva premergător. În Codul Penal şi în cel de Procedură Penală sunt probleme, dar mai ales avem unele găuri. Oricum se va modifica ceea ce a fost votat acum de Parlament. Dacă urmează discuţii e responsabilitatea PSD să vorbească cu liderii de la Bruxelles.

Aţi vota din nou Codurile Penale, dacă ajung iar în Parlament?

Nu ştiu dacă are posibilitatea de a întoarce. dacă are, rămâne şi discuţia cu Comisia Europeană. România nu ar trebui să ajungă aproape de Articolul 7. Trebuie să ajungem la o soluţie de compromis, la un echilibru. Urmează alegerile prezidenţiale în iarnă şi nimeni nu va ieşi din tranşă. USR-ul va avea candidat, PNL-ul are deja candidat anunţat, la PSD-ALDE nu are dar dorinţa există. Şi cine intră în turul 2. Iohannis are prima şansă, dar cu cine ? Tăriceanu ? Dacă intră cu PSD-ul. Dar USR-ul va avea un candidat. Vine Kovesi ? Va candida Kovesi dacă nu se duce procuror-şef european ? Sigur că va candida. Că de doi ani de zile se pregăteşte, se construieşte imaginea lui Kovesi.

Va ajunge Laura Codruţa Kovesi să candideze la prezidenţiale ?

Dacă nu va ajunge procuror-şef la UE, de ce să nu ? Fiindcă aici există o logică. USR-ul trebuie să aibă un candidat, mai ales dacă scoate un rezultat bun la europarlamentare. E o logică elementară din punct de vedere politic. Cu cine să meargă ?

Cu Dacian Cioloş?

Dacian Cioloş e mult şi sub Dragnea. Ne aşteaptă şase-şapte luni extrem de interesante şi provocatoare. Sigur, Iohannis, cu 46-47% are prima şansă. Dar cu cine va fi în turul 2 ?

Dacă intră Laura Codruţa Kovesi în cursa pentru Cotroceni îi va diminua şansele lui Klaus Iohannis de a prinde un nou mandat ?

Vom vedea. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în Slovacia, ce se întâmplă în jur în foarte multe state, eu nu aş subaprecia şansele unui candidat surpriză. Fie că-i Kovesi sau altcineva

Din partea PSD pe cine vedeţi candidat ?

Habar n-am. Nu cred că Liviu Dragnea va risca să candideze. Dacă intră va pierde cursa şi va pierde şi partidul. Nu va intra fiindcă se vede în sondaje, e sub partid. Din ce cauze, e altă discuţie. Dacă ei merg împreună, şi din ce se aude, şi merg cu Tăriceanu, atunci acesta are şanse bune să intre în turul 2, dar să vedem ce va face USR-ul. USR-ul face un joc extrem de interesant. Dacă mă pun în poziţia unui analist politic eu aş fi foarte atent ce va face USR-ul în continuare. Nu ce va face PSD-ul şi PNL-ul, fiindcă acolo surprize mari nu vor fi.

Dar dacă PSD se hotărăşte să-l susţină pe Călin-Popescu Tăriceanu, atunci şi Tăriceanu are şanse mari de a intra în turul 2

Absolut, însă acolo deocamdată nu există o decizie.

Credeţi că PSD ar putea să susţină un alt candidat din afara partidului ?

Nu e o chestiune simplă nici pentru ei. Nu au făcut-o niciodată în ultimii 29 de ani. Deci din acest punct de vedere şi ei sunt într-o situaţie destul de dificilă.

Dvs candidaţi la alegerile prezidenţiale ?

Nu ştiu, eu personal nu vreau pentru că am făcut-o de două ori. Ştiu ce înseamnă, cu ce se mănâncă, ştiu care va fi rezultatul – între 3-4%.

Cam cât scorul partidului.

Da, dar când e vorba de alegeri parlamentare şi prezidenţiale împreună atunci mergem pe scorul partidului. Când nu sunt împreună atunci lucrurile se schimbă, s-au schimbat de fiecare dată. Legea nu-i o chestiune de partid şi de lider la noi, ci e o chestiune mult mai pragmatică. Cineva va candida din partea noastră. Vom decide undeva în septembrie şi apoi mai vedem ce se întâmplă fiindă nimeni în acest moment nu cred că poate să spună o prognoză apropiată de realitate. Singurul care a anunţat cu certitudine că va candida este Iohannis. Nu se ştie cu cine va lupta acesta din urmă.



Pe cine aţi paria într-o competiţie în turul doi dintre Klaus Iohannis şi Laura Codruţa Kovesi ?

Nu ştiu, nu pariez.

Totuşi, dintre toţi candidaţii vehiculaţi sau anunţaţi până acum, nu credeţi că Iohannis are cele mai mari şanse ?

În acest moment, fiindcă este singurul candidat care se ştie că va candida, este sigur că are prima şansă dar nu se ştie cu cine. Tăriceanu a zis că vrea să candideze dar încă nu e stabilită formula, iar în rest nu ştim. Deci nu cred că vor fi doar doi competitori.

Adversarii vă acuză că europarlamentarii UDMR vor susţine interesele Ungariei?

Ei vor susţine interesele comunităţii şi ale UE. Cei care fac asta mint sau fac o diversiune.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: