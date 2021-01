Iulian Bulai (USR) reclamă cenzură la Radioul Public. „O instituţie parazitată de PSD de sus până jos”

„Radioul Public sau SRR (Societatea Română de Radiodifuziune) are ca scop informarea publică. Informare nepartizană şi nestingherită politic. Radioul Public este departe de acest ideal. A rămas o portavoce PSD, care acum sabotează campanii naţionale în plină pandemie şi nu informează populaţia despre reformele pe care vrea să le facă actualul guvern”, a scris, vineri seară, pe Facebook, Iulian Bulai.





Acesta afirmă că Radio România Actualităţi nu a prezentat absolut nimic, vineri, de la dezbaterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, pe tema campaniei de vaccinare.





„Nu s-a dat nimic pe postul naţional. Scopul radioului este să informeze. Să transmită chiar în direct această dezbatere. Sabotare totală”, a mai scris Bulai.





Acesta a făcut referire şi la anunţul ministrului economiei că a găsit salarii de zeci de mii de lei în instituţii publice.





„Claudiu Năsui a propus plafonarea acestor salarii şi crearea unui sistem corect de salarizare. E plin internetul cu ştirea asta. Radioul Public nu a dat nimic, nici despre cele găsite în instituţiile din subordine, şi nici despre reforma propusă. Sabotare pe faţă. Radioul public face cenzură. Aproape nimic despre activitatea miniştrilor UDMR. Situaţie similară şi faţă de activitatea miniştriilor PNL. Radioul Public a făcut, în schimb, ştire cu opinia Gabrielei Firea despre liberalizarea pieţei energetice. Aşa arată o instituţie parazitată de PSD de sus până jos. O instituţie care nu îşi mai justifică existenţa dacă nu este reformată şi nu revine la scopul ei iniţial – informarea fiecărui român, în casele şi maşinile unde se ascultă acest radio public. Avem nevoie de reformă şi aici. Menirea Radioului Public este să informeze, nu să saboteze diseminarea informaţiilor publice”, a mai scris Bulai pe Facebook.





Acesta afirmă că, în momentul în care va începe sesiunea parlamentară vor fi dezbătute rapoartele de activitate ale SRR.





„La ce prestaţie are acum această instituţie, nu am nicio îndoială că vor fi respinse. SRR are nevoie de aer proaspăt. Respectele mele merg spre jurnalistii integrii care rezistă acolo, în ciuda acestei reţele de cenzură de tip comunist instalată la SRR”, a mai scris deputatul.