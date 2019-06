Iohannis: Sunt preşedintele României şi vreau să rămân preşedintele României, şi nu al Consiliului European

„Domnul deputat Ovidiu Ganţ, în laudatio, pentru care i-am mulţumit şi m-am bucurat foarte mult de cuvintele frumoase, a menţionat că sunt persoane importante, şi în ţară, şi în Europa, care m-ar vedea într-o poziţie de conducere într-o instituţie europeană. Şi vreau să spun aici, acum, public: eu sunt Preşedintele României şi vreau să rămân Preşedintele României, şi nu al Consiliului European, pentru că mai sunt, dragii mei, multe de făcut şi sunt dispus să rămân implicat”, a afirmat preşedintele Iohannis, la primirea Medaliei de Onoare a FDGR.





În discursul său, Klaus Iohannis a precizat că vrea să spună câteva cuvinte şi despre politica de acum.





„Nu este niciun secret că, pentru România, ultimii ani au fost ani foarte complicaţi. Am avut o majoritate guvernamentală şi parlamentară care a avut obiectivul principal subjugarea justiţiei în interesul unor persoane. Am avut o majoritate care a încălcat principiul de bază al unei democraţii, principiul care înseamnă că guvernanţii trebuie să lucreze împreună şi pentru cei guvernaţi. Am avut o majoritate care a lucrat împotriva românilor, împotriva celor guvernaţi, pentru a-şi asigura beneficii politice”, a afirmat preşedintele.

El a precizat că rezultatele alegerilor şi referendumului din 26 mai au fost extrem de clare.

„Alegerile au fost pierdute de partidul de guvernământ şi au fost câştigate de Partidul Naţional Liberal, iar referendumul a primit un vot atât de clar, încât în ziua de azi niciun politician din România nu mai îndrăzneşte să vină în public cu o opinie contrară. Peste 6,5 milioane de români au votat „DA!” la ambele întrebări puse cu ocazia referendumului. Şi astfel, peste noapte, s-a schimbat percepţia politică din România. Dar s-a schimbat numai percepţia, încă nu componenţa politică din România. Este doar primul pas pe care l-am făcut, alegerile europarlamentare. Urmează alegeri prezidenţiale, urmează alegeri locale, în primăvara anului viitor, şi urmează alegeri parlamentare, în toamna anului viitor, sau, cine ştie, poate chiar mai repede”, a subliniat Klaus Iohannis.

Preşedintele Iohannis a afirmat că românii trebuie să înţeleagă că este extrem de important să participe la toate alegerile, pentru a putea repara ce s-a stricat, pentru a putea reda demnitate României.

Preşedintele Klaus Iohannis a primit, sâmbătă, la Sibiu, Medalia de Onoare a FDGR. Distincţia i-a fost acordată pentru activitatea sa ca preşedinte al Forumului, ca primar al Sibiului şi ca şef al statului, dar şi pentru contribuţia în promovarea valorilor şi tradiţiilor minorităţii germane.

