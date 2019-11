Iohannis: Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt

Iohannis afirmă că, prin măsurile luate, a reuşit să anuleze 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei.







”În afară de faptul că am alungat elefanţii din şedinţa de Guvern, am cobrât între demonstranţi, am mai făcut lucruri revizute în Constituţie şi cred că le-am făcut destul de bine. (...) Am retrimis legile justiţiei în Parlament, le-am trimis la CCR, am cerut punct de vedere la Comsai de la Veneţia, am reuşit să anulez 70% din măsurile care ar fi compromis legile justiţiei. Măsurile intrduse de PSD în legile justiţiei nu sunt perfecte, sunt în vigoare, la un moment dat au trebuit promulgate fiindcă mi s-au terminat măsurile constituţionale. Voi avea agrijă ca Guvernul să reia aceste chestiuni şi după alegerile parlamentare când sunt sigur că vom avea o altăm ajoritate vor repara ce a mai rămas de reparat din leglile justiţiei”, a declarat Klaus Iohannis.





Acesta a contnuat: ”Fără mine, statul de drept din România s-ar fi rupt. Nu s-a rupt, a rămas în picioare, lupta anticorupţie continuă şi am corectat în exterior imaginea catastrofală proiectată de guvernele pesediste”.