Iohannis, mesaj de Ziua Independenţei SUA: Sincere felicitări tuturor prietenilor şi partenerilor noştri strategici americani

„Sincere felicitări tuturor prietenilor şi partenerilor noştri strategici americani cu ocazia celei de-a 245-a aniversări a Zilei Independenţei. Un 4 Iulie fericit!”, a scris şeful statului într-o postare publicată pe Twitter.

La recepţia oferită de ambasada SUA de Ziua Independenţei, Klaus Iohannis a subliniat importanţa parteneriatului strategic dintre cele două ţări şi a spus că turneul european recent al preşedintelui american Joe Biden este o „dovadă clară” a reimplicării SUA în dosare internaţionale esenţiale.

„Sărbătorim în acest an Ziua Independenţei într-un cadru plin de speranţă şi de suflu proaspăt în relaţia transatlantică, inspirat de Preşedintele Joe Biden şi de Administraţia pe care o conduce”, a spus preşedintele.

„La nivel bilateral, relaţia dintre România şi Statele Unite ale Americii se bazează pe un parteneriat strategic solid şi profund, pe apartenenţa comună la valorile democraţiei, statului de drept şi drepturilor omului”, a mai declarat preşedintele.

Heartfelt congratulations to all of our American friends and strategic partners on the 245th anniversary of the #IndependenceDay. Happy 4th of July! pic.twitter.com/ljtXj7Xd1e