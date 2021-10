Iohannis, despre poziţia Ungariei privind Transilvania: „Noi am decis prin vot popular să aderăm la România, nu am furat nimic de la nimeni”

„Este puţin ca într-o familie, unde, la întâlnirea de familie, cei mai mulţi au un văr de-al doilea, de-al treilea, care din cinci în cinci minute calcă în străchini, dar oricum nu-l dăm afară, că e rudă. Încercăm să-i mai dăm lecţii, să-l integrăm, să-l liniştim, asta este reţeta cred. Eu nu susţin idea de eliminare, de înlăturare din organizaţie, pedepsele de aşa natură nu aduc rezultatele scontate de mulţi. Eu cred că trebuie să le spunem foarte clar acestor oameni în faţă care sunt aşteptările şi să continuăm procesul.

Ştiu, clar că vorbiţi de ţara noastră vecină, şi pe mine mă enervează ba chiar mai mult decât pe dumneavoastră afirmaţiile lor despre Trianon. Eu sunt preşedintele statului, eu sunt din Transilvania, noi am decis prin vot popular, adică noi ca popor am zis ca vrem să aderăm la România, nu am furat nimic de la nimeni, a fost autodeterminarea, dreptul nostru de autodeterminare. Transilvania aşa a devenit parte a României. Atunci Transcarpatia a devenit parte a Ucrainei şi aşa mai departe. Dar toate acestea nu trebuie, nu se doreşte, nu vrea nimeni să le facă retroactive, nu vrea nimeni să pună sub semnul întrebării nişte procese istorice. Poate că asta fac nişte populişti, dar populiştii aceştia, asta este, există în Europa şi cred că ei nu pot fi combătuţi decât prin rezultate”, a răspuns Klaus Iohannis potrivit Digi24.



Preşedintele Ungariei, János Áder, a comparat, pe 23 august, anexarea ilegală a Crimeii de către Rusia cu Tratatul de la Trianon, tratatul de pace de după Primul Război Mondial prin care s-au încheiat ostilităţile între Antanta şi Ungaria. În urma acestui tratat, Transilvania, Banatul, Crişana şi Maramureşul au intrat în componenţa României.

„În mintea maghiarilor s-a întipărit adânc atât agresiunea marilor puteri, cât şi trauma Trianonului, motiv pentru care noi ştim exact de ce anexarea Crimeii reprezintă o rană atât de sensibilă pentru poporul ucrainean”, a fost declaraţia preşedintelui Ungariei la summitul de la Kiev, intitulat „Platforma Crimeei” şi care a marcat anexarea peninsulei de către Rusia.

„Au şi maghiarii experienţa istorică a puterilor străine care au redesenat în mod arbitrar graniţele unui stat aflat într-o situaţie dificilă la un moment dat. După Primul Război Mondial, ne-au fost luate două treimi din teritoriul şi populaţia ţării. Maghiarii nu au uitat, nici după un secol, că au ajuns, atunci, să fie minoritari, că li s-au luat şcolile şi s-a făcut tot posibilul pentru ca învăţământul în limba maternă să fie desfiinţat”, a afirmat preşedintele ungar.

MAE a transmis ulterior ambasadorului Ungariei la Bucureşti că România a considerat extrem de nepotrivit mesajul din discursul preşedintelui Ungariei.