Incertitudinile ce planează asupra legalităţii Congresului PNL, în contextul în care Capitala a intrat în scenariul roşu. Cum răspunde Arafat

Arafat a fost întrebat vineri, într-o conferinţă de presă, de ce autorităţile au acordat derogare pentru organizarea Congresului PNL.

La final, şeful DSU menţionează că în cazul unei incidenţe a îmbolnăvirilor peste 3 la mie va fi necesar certificatul digital. Liderii PNL au afirmat constant că vor fi respectate regulile sanitare şi că vor fi făcute şi teste, estimând că 80% dintre participanţii la Congres sunt vaccinaţi. În plus, Romexpo nu poate fi asimilată unei instituţii de spectacole sau concerte, organizând, coform prezentării de pe site-ul propriu, în principal, expoziţii şi târguri. Ceea ce ar corespunde parţial prevederii legale este suprafaţa disponibilă. Nici secretarul de stat Raed Arafat nu o menţionează explicit, el făcând referire la activitatea unui partid politic şi invocând HG în ansamblul ei, pentru trimiterea la utilizarea certificatului digital în cazul incidenţei îmbolnăvirilor peste 3 la mie. Nu e valabilă nici varianta în care organizatorii Congresului PNL s-ar putea prevala de prevederea din HG 990/2021 conform căreia ”organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori”. „O să vedem care vor fi condiţiile sanitare, adică ce se va impune. Astăzi, pentru că avem 2,33 la mie, condiţiile de respectare a unui astfel de eveniment înseamnă 2500 de persoane maxim în interior, care au dovada vaccinării, testului PCR negativ sau a trecerii prin boală. Sau peste 2500 de persoane doar dacă toate persoanele sunt vaccinate şi au trecut 10 zile de la schema completă de vaccinare”, a declarat Florela Antonela Ghiţă. Întrebată la sfârşitul săptămânii trecute dacă va fi posibilă organizarea Congresului PNL în condiţiile în care Capitala se apropia la acel moment de rata de 3 la o mie de locuitori, prefectul Capitalei a arătat că, în condiţiile actualei rate de infectare, evenimentul nu ar putea avea loc decât cu jumătate dintre participanţi dacă nu toţi sunt vaccinaţi. „Pentru că într-adevăr textul Hotărârii de Guvern 932/2021 (privind starea de alertă - n.r.), ca de altfel şi fosta reglementare, hotărârea 856, nu face o referire expresă la această manifestare care poartă denumirea de Congres. Sunt enumerate mai multe manifestări, mai multe categorii de activităţi culturale sau artistice, dar cuvântul Congres nu este folosit. Problema organizatorilor, cum se califică şi unde se încadrează.nu a fost problema CMBSU. Iar dacă organizatorii sunt într-un impas de interpretare sau dacă simt că manifestaţia lor nu se regăseşte ca terminologie în reglementările legale în vigoare, se pot adresa autorităţilor îndrituite pentru un punct de vedere, dar repetăm – tema acestei şedinţe nu a fost organizarea în condiţii corespunzătoare a Congresului PNL. Evident, ca orice manifestaţie, ca orice întrunire, va trebui să respecte toate normele de protecţie sanitară pentru prevenirea infectării cu COVID-19”, a completat ea. Întrebată vineri, după şedinţa în care s-a decis intrarea în vigoare a mai multor restricţii de la miezul nopţii, despre condiţiile legale de desfăşurare a Congresului PNL, purtătoarea de cuvânt a Prefecturii Capitalei a răspuns: „Obiectul acestei şedinţe nu a fost Congresul PNL. Ceea ce fac organizatorii cu un Congres politic este treaba lor”. În răspunsul datat 20 septembrie şi transmis PNL cu privire la condiţiile de desfăşurare a Congresului, programat la Romexpo, cu 5.000 de delegaţi, Arafat face referire la Congres ca la un eveniment statutar de partid, fără a menţiona explicit articolul din toate prevederile legale referitoare la starea de alertă la care se încadrează Congresul PNL.

“Nu s-a dat nicio derogare. Am fost întrebaţi, am răspuns, în baza legii. Legea, adică hotărârile de Guvern existente prevăd situaţia organizaţiilor care organizează întâlniri statuare, cum este un AGA, cum este o organizaţie politică care îşi organizează o întâlnire. Acelaşi răspuns pe care îl primeşte o formaţiune, îl primeşte şi alta care întreabă. Răspunsul vine de la hotărârile de Guvern pe care le avem. Nu s-au făcut derogări. Explicăm legea dacă suntem întrebaţi şi subliniem care sunt măsurile obligatorii care trebuie să fie luate, că sunt metri pătraţi, ca şi distanţare, ca şi respectare de acces dacă e peste 3 la mie trebuie să se respecte certificatul verde şamd. Asta noi am făcut. Nu s-au dat derogări”, a declarat Arafat.