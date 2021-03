Greşeli în lanţ. Un senator USR l-a infectat cu coronavirus pe prefectul de Maramureş. Alesul ştia că e contact direct, dar nu s-a izolat

„Miercuri seara am aflat de pe grupurile interne ca unul dintre colegi are COVID. Am fost miercuri la 10 seara, mi-am cumpărat un test, a ieşit negativ. Din câte am înţeles eu de la DSP, care m-au contactat, mi-au explicat că un contact direct înseamnă o persoana cu care stai la mai puţin de 2 metri distanţă, fără mască, timp de 15 minunte. Avand în vedere că eu nu am îndeplinit toate condiţiile astea anterior de a fi testat pozitiv nu cred că este vreo problemă”, a declarat Dan Ivan, senator USR, pentru Digi 24.

Dan Ivan a participat joia trecută la ceremonia învestire a noului prefect. A şi a dat mâna cu el. Seara Dan Ivan s-a simţit rău, s-a dus la spital şi în urma testului PCR a ieşit pozitiv. „Am avut ceva simptome joi seara. De aia m-am dus să mă testez. Mi s-a făcut un test rapid, care a ieşit negativ şi pentru o mai mare siguranţă, doctoriţa mi-a făcut testul PCR. Şi la testul PCR de joi seară am primit vineri rezultatul”, a completat parlamentarul USR.

Noul prefect de Maramureş, Vlad Duruş, deşi contact direct al parlamentarului nu s-a izolat nici el, mergând la serviciu la prefectură. „Am o presupunere rezonabilă că l-am luat de la colegul parlamentar Dan Ivan, el fiind depistat pozitiv vineri sau joi seara. Ne-am făcut teste rapide şi au ieşit negative şi am crezut că... oricum am purtat mască atunci când am interacţionat cu ei şi mă spăl pe mâini des. (Şi nu v-aţi izolat?) Nu m-am izolat în sensul medical, să nu mai intru în contact cu nimeni, am fost mai precaut. Nu am intrat în contact decât cu cei de la prefectură”, a precizat Vlad Duruş, potrivit sursei citate.