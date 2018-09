Firea: Unde era Dragnea când Viktor Orban şi Tokes atacau România? Să nu ne batem care este român mai pur. Dragnea mi-a spus că sunt prezidenţiabil

Digi 24: Către ce vă îndreptaţi în PSD?



Pe urmă au spus că am ceva împotriva Legii offshore şi că familia mea ar fi interesată de Marea Neagră. Da, sunt interesată să fac o baie în Marea Neagră.

Nu am niciun motiv personal să fiu pentru sau împotriva amnistiei şi graţierii. Dar trebuie să fie un act juridic perfect, care să nu ducă într-o zonă periculoasă în relaţia cu Justiţia, să nu fie pusă în pericol formaţiunea nostră.

Ce ştiţi că se pregăteşte?

Orice subiect trebuie discutat în partid. Guvernul este cel care decontează. Acest subiect este discutat doar de domnul Dragnea şi de trei-patru persoane. Care sunt acele persoane? Nu vreau să le numesc, pentru că le-aş face rău. Intenţia mea nu a fost aceea de a aduce un prejudiciu colegilor mei, dar s-a umplut paharul, nu mai puteam merge cu această situaţie în care dl Dragnea încerca să prezinte că între noi e o relaţie foarte bună, iar românii îşi puneau întrebarea cum de doamna Firea, apropiată de dl Dragnea, nu reuşeşte să realizeze proiecte esenţiale, care nu au fost promise doar de mine.

Eu m-am bazat că voi avea sprijin de la Guvernul PSD-ALDE, că vom modifica legile strâmbe. Revoluţia în trafic a promis-o în primul rând domnul Dragnea, apoi Gabi Firea. Programul de guvernare pe Bucureşti a fost gândit de specialiştii partidului, iar întreaga comunicare a fost realizată de consilieri pe care domnul Dragnea îi validase. Iar acum sunt blocată.

Am avut discuţii cu diferite persoane care mi-au spus să iau măsuri, pentru că în şedinţe domnul Dragnea spunea că trebuie luate măsuri rapide pentru traficul din Capitală, adică să transfere centura la Primărie. Eu i-am spus că am echipe pregătite şi că mă angajez să fiu zilnic pe şantier. La fiecare întâlnire cu Dragnea, plecam bucuroasă, dar apoi mergeam la Minister şi se mai găsea câte un motiv. Mai întâi că se pierd fondurile europene: dezinformare. Pe urmă a fost gogoriţa că nu puteam deţine proprietăţi, altă minciună. Trag concluzia că nu se doreşte şi că domnul Dragnea îşi încalcă promisiunea de a se face revoluţie în trafic.

Chiar este cineva în spatele meu. Chiar domnul Liviu Dragnea. Doar dumnealui m-a adus în această situaţie, să mă conving că una zice şi alta face. Oameni din ministere îmi spun că nu se doreşte politic să fie trecută centura la Primăria Capitalei.

Cât de mult controlează Dragnea Guvernul? Totul. Multe persoane din Guvern au ajuns acolo cu acceptul domnului Dragnea. Îl sună pe domnul Dragnea? Sunt discuţii. Decizia politică se ia la partid, dar decizia guvernamentală e ca urmare a deciziei politice. Cu doamna premier Dăncilă am discutat din primele zile, are bunăvoinţă, vrea să sprijine, dar pe urmă mergem în grupurile de lucruri care spun noi suntem nişte tehnicieni şi dacă nu există voinţă politică nu au ce faceDiscuţia despre RADET nu vizează doar 100 de persoane, ci jumătate de Bucureşti. La fel cu RATB. Peste un milion de oameni folosesc transportul public în comun. Când v-aţi dat seama că Dragnea vă talonează? Din primele luni, dar am zis să am răbdare. Întotdeauna am fost un soldat disciplinat. Eu nu am venit la domnul Dragnea cu mofturi. În toată ţara s-au dat CET-urile gratuit. În Bucureşti de ce nu s-a putut?

Picătura care a umplut paharul au fost violenţele din 10 august, dar situaţia se deteriorase dinainte. Eu am vrut o discuţie sinceră în CEX. Eu nu m-am dus iniţial cu gândul de a cere demisia doamnei Dan. Cu o zi înainte, am avut o discuţie cu domnul Dragnea, i-am amintit toate eşecurile.

Am crezut că va avea o reacţie de genul: haideţi să ne întâlnim şi să discutăm. Dar domnul Dragnea mi-a spus că n-are ce să facă şi că doamna Dan trebuie să fie protejată. Protejată de ce? De situaţia ca atare, imagologic. Ştie o ţară întreagă că doamna Dan a fost propusă de Dragnea întâi ca premier, apoi ca ministru de Interne. Cu toţii avem prieteni, dar nu cred că relaţiile umane trebuie să fie peste interesul naţional. Sunt un bun patriot, nu voi fi de acrod să stăm în genunchi în faţa unei puteri. Dar dacă ne-am dorit atât de mult să fim membri NATO, aceste valori trebuie să fie prezervate. A vorbi că cei de la Bruxelles nu au dreptul să aibă opinii despre parcursul ţării nostre e măcar un subiect de dezbatere. Nu e normal ca domnul Juncker să fie atacat atât de dur cum a făcut-o în partid un coleg. Eu vreau să progresăm cu toţii. Era de datoria domnului Dragnea să-i taie microfonul, dar el l-a tolerat pe acel coleg. În afară de ameninţarea domnului Dragnea că aş putea fi exclusă din partid, planul pentru mine este făcut. Probabil va dori să mă înlăture din funcţii. Mi-am dat seama după expresia facială. A tranzacţionat deja funcţia mea de preşdinte al PSD Bucureşti. Azi un coleg apropiat de domnul Dragnea a afirmat că există o linie roşie şi să am o mare grijă să nu o trec Cu cine?

Cu câţiva parlamentari. Loialitatea este o calitate, dar nu obedienţa. Voi susţine până în pânzele albe ca PSD să nu piardă Guvernarea alături de ALDE. S-a abordat o nouă strategie, li se transmite colegilor din teritoriu că din cauza mea se va pierde guvernarea. Nu discut subteran cu parlamentari.

Am respect pentru votul românilor. Pun o întrebare? Cum ne explicăm faptul că, deşi în plan social au crescut pensii şi salarii, în toate sondajele partidul scade ca reputaţie? Aştept un răspuns de la Dragnea.

Cu OUG 13, domnul Dragnea a venit din străinătate şi a spus că nu ştie nimic. Că a fost plecat. Aşa s-ar putea întâmpla şi acum. Ministerul Justiţiei nu are ca prioritate să vină cu un proiect, domnul Drganea ar putea să vină şi să spună: eu nu am ştiut.

Un proiect de amnistie şi graţiere nu trebuie să-i pună în pericol pe cei care fac proiectul. Ce reproşuri i-aţi adus doamnei Dan? Că a premeditat o strategie de comunicare în care personajul principal al violenţelor era prefectul. Nimeni nu a mai auzit ca un prefect să contrasemneze un ordin de intervenţie a Jandarmeriei. Prefectului i se aduce la cunoştinţă că trebuie evacuată o zonă şi atât. Doamna prefect nici nu deţinea certificat ORNISS (n.red. ficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat). Nici nu avea acces la informaţii. Carmen Dan şi Dragnea ştiau amândoi că eu trebuie să decontez politic. A fost premeditat? Eu aşa consider. Altfel de ar fi spus Carmen Dan cu două săptămâni înainte că nu ministrul va da ordin de evacuarea a Pieţei, caz unic. Cum de am ajuns să avem o anchetă a procurorilor militari? Am fost certată că mă preocupă imaginea României în exterior. Unde era domnul Dragnea când Viktor Orban făcea declaraţii scandaloase cu privire la România? Unde era Dragnea când domnul Tokes ataca Centenarul? Atunci haideţi să nu ne batem care este român mai pur.

Ieri am fost cu copiii la joacă şi aveam o maşină pe urmele noastre. Suntem pur şi simplu supravegheaţi. Dar nu are de ce să îmi pese, nu am de ce să mă ascund, nu fac ceva imoral sau ilegal. Nu am nicio întâlnire de care să mă ruşinez.





Aveţi intenţii serioase să candidaţi la preşedinţie?





Am avut mai multe discuţii cu Dragnea pe acest subiect. Domnul Dragnea mi-a spus în câteva rânduri că dacă nu va putea candida din motive juridice, eu sunt prezidenţiabil. Eu i-am spus că nu doresc să fiu prezidenţiabil. Sunt un om care nu se joacă cu vorbele. Nu am dorit să fiu niciodată unul dintre candidaţii PSD-ALDE la prezidenţiale





Cel mai rău scenariu pt dvs este să fiţi exclusă.

Mi-ar părea rău pentru bucureşteni şi pentru români. Eu provin dintr-o familie foarte modestă. Am fost patru copii. Am luat-o de la zero, de la reporter de teren până la realizator TV şi director de publicaţii. Ar fi un regret că bucureştenii nu sunt înţeleşi de Guvern. Pot să trăiesc liniştitită fără funcţii politice.

Dacă voi candida pentru un al doilea mandat fără sprijinul PSD va fi o decizie pe care o voi lua în acel moment. Nu exclud o candidatură ca independent, dar am încredere în colegii din CEX.



Sunt nouă în politică, de aceea nici nu am fost la tăieri de porc pe la vilele SRI.



Vreţi să conduceţi PSD?

Sub nicio formă. Am colegi cu mai multă experinţă. Domnul Dragnea nu m-a avut niciodată la inimă, dar n-a avut încotro.





Nu consider că în acest moment, după ani de muncă politică, aş fi persoana cea mai potrivită

Le-am spus tuturor că nu sunt un pericol din acest punct de vedere, dar sunt un pericol că nu voi tăcea Acum privind retrospectiv îmi dau seama că la inimă nu m-a avut niciodată dl Dragnea, ştiţi expresia, să nu dea Dumnezeu să intri în gura Gabrielei Firea, dar cred că mă caracterizează şi altceva decât faptul că îmi pot susţine ideile