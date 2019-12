Gabriela Firea îl ameninţă pe premier cu plângere penală dacă nu-i suplimentează bugetul. „Pentru mine, Ludovic Orban=Liviu Dragnea”

„Observ ca Domnul Orban recidiveaza. Persista in a transmire, cu ura si incrancenare, informatii eronate despre mine si Primaria Capitalei. Ii atrag atenţia domnului prim-ministru că Bugetul National nu este bugetul lui pe persoana fizica. Sa nu-l confunde cu propriile buzunare. Si sa nu uite ca functiile sunt trecatoare. In calitate de primar general al Municipiului Bucureşti sunt obligata de lege si onorata să îi reprezint pe locuitorii din Capitala.



Solicitam această sumă de bani pentru a achita serviciile de utilitate publică, absolut necesare cetatenilor.



În cazul în care Guvernul Orban nu va da curs solicitării noastre, atunci îi informez că vom formula plângeri penale pentru abuz în serviciu pe numele domnului prim-ministru şi pe numele ministrului Finanţelor Publice, precum si pe cele ale functionarilor publici care vor valida un buget ilegal pentru Primaria Capitalei, care va fi pusa in situatia sa nu poata achita subventia la tranportul public in comun, energie termica, cheltuielile cu cele 19 spitale, creditele contractate in trecut de alti primari (de dreapta), continuarea investitiilor urgente in infrastructura pentru fluidizarea traficului, deja demarate.



Pentru mine, Ludovic Orban = Liviu Dragnea. Se răzbună pe locuitorii Bucureştiului pentru a lovi politic în persoana primarului general.



Nu poţi duce intentionat un oraş de talia Bucureştiului în faliment doar pentru răzbunări politice mărunte şi pentru a ascunde sub preş incompetenţa premierului şi a guvernului pe care îl conduce.



Le reamintesc guvernanţilor că Primăria Municipiului Bucureşti este singura din tara care, prin efectul legii, nu colectează taxe şi impozite locale şi ne finanţăm doar din procentul pe Impozitul pe venitul global colectat de Ministerul de Finanţe, din banii bucurestenilor. Cerem ce ni se cuvine!



Cele 100 de milioane de lei primite de la fostul guvern, din Fondul de rezerva, s-au dus instantaneu la Elcen, pentru plata facturii la termoficare.



Cat priveste infiintarea companiilor municipale, aceasta a fost o necesitate absoluta, pentru a inlatura capusele - unele chiar peneliste -, de la Bugetul Primariei Capitalei.



Prin infiintarea companiilor am facut economii la buget si am lucrat rapid si la preturi corecte pentru cetateni.



Sumele vehiculate ca fiind bugete de “nabab” de catre Domnul Orban nu sunt reale. Ii recomand premierului sa consulte sursele publice de informare, sa ma invite la o audienta pentru a-i dovedi cu documente ca am dreptate si sa nu se mai lase dezinformat de consilieri incapabili sau de titluri toxice de pe retelele de socializare”, a scris vineri Gabriela Firea pe Facebook.

Orban: O neobrăzare. Nu acceptăm aşa ceva sub nicio formă