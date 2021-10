Fugarul Cristian Rizea, fotografie cu Rareş Bogdan: Îi mulţumesc vechiului meu prieten pentru vizită şi susţinere. Ce spune europarlamentarul

„Îi multumesc vechiului meu prieten Rareş Bogdan europarlamentar şi prim-vicepreşedinte al PNL pentru vizită şi pentru susţinerea candidaturii mele la Primăria oraşului Bălţi”, este descrierea fotografiei pe care Cristian Rizea a postat-o pe Instagram miercuri dimineaţa, locaţia menţionată fiind Chişinău. Rareş Bogdan a fost la Chişinău în urmă cu 5 zile.

Europarlamentarul precizează că nu este deranjat de postarea fotografiei: „La câte poze am făcut cu el în ultimii doi ani, peste 100.000, e ultima mea problemă”, spune europarlamentarul.

„Am văzut şi eu postarea, el, ca să se vorbească de el, trebuie să se lege de persoane cu notorietate. Face bine ce face, din punct de vedere al imaginii lui. Ce treabă am eu cu oraşul Bălţi sau cu Cristi Rizea? Deci, nu am nicio treabă, dar el reuşeşte să facă o ştire, ceea ce este un lucru exceptional pentru el. Să fie sănătos, dar nu am treabă cu alegerile din Bălţi, să fie sănătos.Nu mă interesează deloc, nu ştiu de alegeri nu am nicio treabă, nici nu ştiam că sunt alegeri”, a declarat Rareş Bogdan, pentru Adevărul, cu privire la fotografia în care apare alături de Cristian Rizea.

Cristian Rizea şi-a anunţat recent candidatura pentru Primăria Oraşului Bălţi, din partea partidului NOI, condus de Vladimir Daghi.

Fostul deputat PSD a fost condamnat definitiv la 4 ani şi 8 luni de închisoare pentru trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor în 2019, însă înainte de pronunţarea sentinţei a plecat în Republica Moldova, unde a obţinut cetăţenia moldovenească. În anul 2020, autorităţile i-au retras cetăţenia, ca urmare a unui dosar penal privind modul în care a obţinut-o, însă nu au fost epuizate toate căile de atac.

Tot în 2020, România, prin Ministerul Justiţiei, a solicitat extrădarea lui Rizea, însă până în prezent nu s-au înregistrat progrese. După ce a fugit în ţara vecină, Rizea a publicat o carte în care face mai multe dezvăluiri despre persoane care au ocupat poziţii importante în statul român.