Florin Roman vrea „un om proaspăt” pentru şefia PNL: „Mi-aş dori ca noul lider să adune partidul, nu să îl dezbine” Ce spune despre Ludovic Orban

Florin Roman a afirmat că se anunţă o perioadă dificilă pentru Partidul Naţional Liberal, pentru că urmează Congresul. Acesta a transmis că îşi doreşte competiţie, lucru pe care i l-a comunicat şi preşedintelui PNL, Ludovic Orban. În ceea ce priveşte candidatura pentru un nou mandat în fruntea partidului, Roman este de părere că Ludovic Orban a „furat startul” anunţându-şi candidatura din timp.

„Ludovic a furat startul. De regulă, lucrurile astea se anunţă atunci când ai aprobat declanşarea procedurilor de congres, convocarea Consiliului Naţional şi atunci se stabileşte şi calendarul. Dar este strategia lui, şi-a dorit ca liberalii să afle mai repede că va candida din nou. Se pare că va intra în competiţie şi Florin Cîţu şi eu cred că va mai fi cel puţin încă un competitor”, a declarat Florin Roman, într-un interviu pentru PSnews.

Roman: Partidului Naţional Liberal îi lipseşte un om proaspăt

Liberalul a subliniat că şi-ar dori ca noul preşedinte al PNL să „adune” partidul, pentru că, în ultima perioadă, formaţiunea a suferit schimbări. Acesta a mai spus că Partidului Naţional Liberal îi lipseşte un „om proaspăt”, care să aibă relaţii bune cu toţi membrii partidului şi nu să păstreze „relaţii glaciale cu oameni care au performanţă, cum este cazul primarului Boc”, făcând referire la relaţia dintre Ludovic Orban şi edilul din Cluj.

„Eu mi-aş dori ca persoana care câştigă preşedinţia partidului să adune partidul, nu să îl dezbine, pentru că, din păcate, în ultima perioadă Partidul Naţional Liberal şi-a pierdut atuurile cu care am câştigat alegerile europarlamentare. Eu cred că Partidului Naţional Liberal îi lipseşte un om proaspăt, îi lipseşte ceea ce cred eu că înseamnă echipa PNL, şi o echipă construită în jurul oamenilor care au adus rezultate.

Nu poţi să te înconjori de oameni care vin din judeţele lor, fie pentru că au neînţelegeri acolo, fie pentru că nu au rezultate şi să păstrezi relaţii glaciale cu oameni care au performanţă, cum este cazul primarului Boc. E greşit să te opui acestui curent. Mi-aş dori acel lider care să îi adune şi pe Orban şi pe Boc, adică tot ce înseamnă partea bună a PNL”, a explicat Florin Roman.

Roman a mai declarat că problema lui Ludovic Orban la viitorul Congres PNL este că mulţi dintre aleşii locali care l-au susţinut în trecut, nu o vor mai face de acesată dată pentru că se simt „dezamăgiţi” de deciziile luate în ultima perioadă, cum ar fi „modul în care s-a făcut împărţeala în Guvern”.

„Problema lui Ludovic la acest Congres este că foarte mulţi din aleşii locali care l-au susţinut în 2017 în mod frenetic se simt oarecum dezamăgiţi de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, de modul în care s-a făcut împărţeala în Guvern, că s-a cedat foarte mult în anumite zone, iar aici Ludovic va avea o problemă. Din păcate foarte mulţi candidaţi ai PNL îşi amintesc de aleşii locali doar în momentul alegerilor, iar ulterior aceşti oameni sunt lăsaţi să se descurce pe cont propriu. Cred că va avea cele mai multe şanse în fruntea Partidului Naţional Liberal acel om care cunoaşte bine partidul, dar care este şi un om de cuvânt în faţa aleşilor locali”, a spus Roman.

Anunţul candidaturii lui Orban, strategie de „descurajare”

Faptul că Ludovic Orban şi-a anunţat din timp candidatura este o strategie de „descurajare”, consideră liberalul Florin Roman. Acesta a explicat că urmează alegeri la nivel judeţean, în urma cărora actualii preşedinţi ai organizaţiilor liberale vor fi schimbaţi sau reconfirmaţi. În acest sens, având în vedere că abia noile foruri de conducere alese vor putea exprima susţinerea pentru unul dintre candidaţii la Congres, declaraţiile recente de susţinere se vor putea schimba.

„Eu înţeleg strategia domnului Orban, a fost una de forţă, de descurajare a unei candidaturi împotriva domniei sale”, a mai spus Roman.

Roman: Ludovic Orban a încălcat o cutumă nescrisă a PNL

Întrebat dacă Ludovic Orban ar fi trebuit să facă un pas în spate în decembrie 2020, în urma rezultatelor de la alegerile parlamentare, Florin Roman a transmis că există o „cutumă nescrisă” în interiorul partidului, pe care actualul preşedinte PNL a încălcat-o: demisia după ce a pierdut alegerile.

„Există o cutumă a PNL pe care Ludovic Orban a încălcat-o. Orice preşedinte al PNL, după ce a pierdut alegerile, şi-a dat demisia din fruntea partidului şi a deschis calea către alegeri corecte în interiorul partidului. Din acest punct de vedere, Ludovic Orban a încălcat această cutumă. În momentul în care afirmi că iubeşti foarte tare un partid, trebuie întâi să îl respecţi şi să respecţi regulile”, a explicat acesta.

Florin Roman a mai explicat că actuala echipă de conducere a PNL a fost „foarte corectă” faţă de Ludovic Orban, echipă care nu i-a contestat deciziille, dar care şi-a exprimat părerile. Liberalul a transmis că nu a fost de acord ca alegerile pentru şefia partidului să se suprapună cu derularea campaniei de vaccinare.

„Noi nu i-am cerut demisia după alegeri, sperând că va înţelege că trebuie să facă ceea ce spune o cutumă nescrisă a partidului. Noi nu am fost o conducere care să îl conteste în permanenţă, cum făcea Ludovic, spre exemplu, când era un veşnic contracandidat, fie că vorbim de Valeriu Stoica, de domnul Stolojan, Crin Antonescu. Ludovic s-a poziţionat în permanenţă împotriva acestora oameni, criticându-i. Noi am stat lângă el, dar ne-am spus punctul de vedere. Eu am spus că este o greşeală să suprapui o campanie internă a PNL, peste campania de vaccinare. Aceste alegeri puteau fi duse după mijlocul lunii octombrie. Nu îi contesta nimeni poziţia, nu avea nimic de pierdut”, a mai spus Roman.

Nu în ultimul rând, întrebat ce răspuns i-a oferit Ludovic Orban la propunerea de a nu grăbi alegerile pentru şefia PNL, Florin Roman a afirmat: „Din păcate nu mai este acel coleg şi camarad pe care l-am cunoscut. Preferă să asculte şi tace. Evită să intre într-un dialog, cel puţin în ceea ce mă priveşte”.