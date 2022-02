Florin Cîţu: Vom merge la guvernare cu cine vom putea face majoritate în 2024

„Atât timp cât PNL nu-şi trădează electoratul şi PNL şi reprezentanţii PNL în guvernare vor milita pentru proprietate privată, pentru antreprenori, pentru tot ceea ce înseamnă liber schimb, economie de piaţă ş.a.m.d., vom merge la guvernare cu cine vom putea face majoritate în 2024", a afirmat Cîţu, la Parlament, întrebat dacă liberalii doresc să continue în aceeaşi formulă şi după următoarele alegeri parlamentare.



Referitor la dorinţa preşedintelui PSD, Marcel Ciolacu, ca după alegerile următoare să continue alianţa cu liberalii, Cîţu a precizat că „doar cu PNL numărul unu", adăugând că obiectivul este acela de a deveni cel mai mare partid din România. „Doar cu PNL numărul unu. Vom avea alegeri în 2024, vreau să le câştigăm. PNL - şi eu le-am spus la Congres colegilor - trebuie să devină cel mai mare partid din România. (...) Şi noi avem obiectivele noastre, în primul rând, să fim cel mai mare partid din România şi apoi să fim la guvernare opt ani de zile", a subliniat Florin Cîţu.



Potrivit liderului liberal, obiectivul principal al actualei coaliţii de guvernare este acela de a face lucruri bune pentru români, iar neînţelegeri în privinţa modului în care sunt implementate măsuri vor exista, însă, până la urmă, va fi găsită soluţia de compromis cea mai bună. „Obiectivele liberalilor şi PNL sunt unele, vedem că există discuţii pe buget, în continuare în buget nu sunt cei 7% alocaţi investiţiilor - un compromis pe care l-a făcut PNL. Nu ne-am ridicat de la masă, nu am plecat, am spus cât trebuia să fie în programul de guvernare, ni s-a promis că o să fie la rectificare, deci putem să discutăm. Obiectivul principal este acela de a face lucruri bune pentru români. Neînţelegeri în ceea ce priveşte modul în care implementăm măsuri vor exista, dar până la urmă găsim soluţia de compromis cea mai bună şi vom vedea cea care va fi aceea de fiecare dată", a menţionat Cîţu, întrebat dacă actuala coaliţie are şanse să reziste, în condiţiile nemulţumirilor exprimate de PNL şi PSD