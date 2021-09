Florin Cîţu: Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie votaţi PSD. Suntem liberali, nu facem ca Dragnea

„Omul care nu a intrat de mult în politică, dar a muncit mult şi fără compromisuri ca să ajungă aici şi pentru asta vă mulţumesc vouă”, s-a autodescris premierul în faţa liberalilor. În ceea ce priveşte alegerile din partid premierul le-a spus liberalilor: „am ajuns aici la momentul adevărului, în care alegem liberalismul autentic, PNL dă o lecţie de democcraţie tuturor partidelor politice din România şi românilor.





„Fără voi nu aş fi putut să candidez azi. Încrederea voastră mă responsabilizează. Am pornit puţini la acest drum , uitaţi unde am ajuns. Toţi sunteţi echipa mea. Sper să conving mai mulţi să mă votaţi.

Nu mă votaţi doar pe mine, votaţi un nou mod de a face politică, o echipă, vă aştept în echipa mea. Deciziile le vom lua împreună. Sunt un liberal convins şi mă voi bate pentru PNL aşa cum nu au ştiut, nu au vrut şi nu au putu alţii să o facă. Nu voi permite ca PNL să fie îngenuncheat. În orice poziţie am fost, mi-am făcut treaba. Am muncit şi nu am făcut compromisuri, respevct munca, principiile liberale în politică şi în viaţa privată”, a mai completat premierul.





Potrivit premierului, „sărăcia trebuie eradicată din România şi vă garantez că noi avem soluţia se numeşşte România Liberală. Nu voi propune să facem o compie a PSD din PNL. Nu doresc ca PNL să fie mare prin mesaje populiste sau migraţie politică”.





„Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie votaţi PSD. Cum aş putea când PSD este şi va rămâne cel mai mare inamic al PNL. Nu vom face alianţă cu PSD, îl ţinem în opoziţie acum, dar şi după 2024. Suntem liberali nu facem ca Dragnea. Aceste lucruri le vedeţi la PSD. Colegii care nu au înţeles înseamnbă că nu cunosc valorile liberale şi trebuie să rămâînă în opoziţie”, a suvbliniat Florin Cîţşu.





Florin Cîţu a completat că nu va pune niciodată parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis în pericol. „Nu voi pune în pericol parteneriatul cu preşedintele Klaus Iohannis. Cei care fac acest lucru sunt ipocriţi. Au uitat că suntem la guvernare cu premier liberal”, a adăugat premierul.





„Nu distrugem, nu ne sabotăm propriul Guvern”, a completat liderul Executivului.





Premierul spune convins: „Sunt singurul care poate asigura victoria PNL în 2024”





Premierul şi-a ţinut cu greu discurul, aproape rămânând fără glas. El a fost întrerupt de mai multe ori de mulţimea din sală, motiv pentru care premierul a ridicat glasul, iar actualul preşedinte al PNL, Ludovic Orban a lansat mai multe apeluri către mulţime pentru a-l lăsa pe contracandidatul său să-şi susţină moţiunea privind candidatura sa la şefia partidului.





„Eu ştiu că nu am fost perfect în această campanie, dar am învăţat din fiecare greşeală. Sunt mândru că eu, doar eu am reuşit să am o campanie pozitivă şi optimistă. Doar echipa câştigătoare a avut o campanie pozitivă şi optimistă. Indiferent de cât m-au atacat ceilalţi. ştiţi de ce? pentru că am avut încredere în voi. Toţi colegii mei liberali ştiu că astăzi veţi face alegerea corectă.”, a transmis premierul în discursul său la congresul PNL.