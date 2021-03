Florin Cîţu: „Ministerul Sănătăţii sigur se ocupă de suplimentarea paturilor la ATI”

„Sunt sigur că există un plan. El va fi prezentat. Am avut o discuţie chiar acum câteva minute şi cu ministrul Sănătăţii şi cu domnul Raed Arafat. Vom avea câteva întâlniri în acest week-end pentru a evalua situaţia şi să vedem exact elementele care pot fi adăugate în perioada următoare. Vom vedea. Aştept. Ministerul Sănătăţii ne spune exact despre ce se întâmplă la Craiova. Nu ştiu exact situaţia, dar eu am spus că trebuie să facem o inspecţie în fiecare spital zilnic, să vedem exact situaţia reală a paturilor şi cu siguranţă Ministerul Sănătăţii va prezenta planul pentru această perioadă în zilele următoare. (...) Repet Ministerul Sănătăţii sigur se ocupă de suplimentarea paturilor pentru ATI.”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat la finalul şedinţei de vineri a Guvernului despre cei doi pacienţi care au murit la Spitalul din Craiova în timp ce aşteptau eliberarea unor paturi la ATI şi dacă are un plan pentru suplimentarea paturilor la nivel naţional.

La Spitalul Judeţean de Urgenţă Craiova, două persoane bolnave de SARS-CoV-2 au murit, în ultimele 24 de ore, în timp ce aşteptau în izolator eliberarea unor paturi la ATI, în condiţiile în care nu mai există niciun loc liber la terapie intensivă.