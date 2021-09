Florin Cîţu, pe plaja din Vama Veche, deşi primarul i-a sugerat să se reorienteze către alte localităţi

Premierul a publicat în povestea sa de pe Facebook două clipuri video filmate pe o plajă de pe litoralul românesc.

Alături de el este şi ministrul Finanţelor, Dan Vâlceanu.

Premierul Florin Cîţu anunţa în urmă cu câteva luni că va veni în Vama Veche. Anunţul a stârnit mai multe reacţii din partea membrilor PSD.

La scurt timp după anunţul premierului, primarul comunei Limanu i-a recomandat premierului să renunţe la ideea de a petrece o noapte în Vama Veche şi i-a sugerat să se reorienteze în această vară spre Ciocârlia sau Aliman, precizând că acestea sunt localităţi care „îşi permit pâine şi sare din bani publici”.

În replică premierul a declarat că va merge în Vama Veche, aşa cum a promis, la fel cum va merge în orice staţiune din România, pentru a susţine turismul din ţara noastră

În urmă cu câteva săptămâni liderii PSD Marcel Ciolacu şi Sorin Grindeanu postau imagini din Vama Veche pe Facebook. „Florin, noi suntem aici. Tu?!”, i-a transmis Marcel Ciolacu premierului, din Vama Veche.

Premierul Florin Cîţu a spus de mai multe ori că va ajunge în Vama Veche în acest sezon. „Nu am fost pe litoral. Promit că vara asta merg la Vama Veche. Nu am făcut nicio plajă, nu am avut timp. O să ne vedem în Vama Veche în curând”, afirma Florin Cîţu la sfârşitul lunii iulie. „Trebuie să mă duc neapărat în Vamă şi să stau toată noaptea”, mai spunea şeful Executivului.