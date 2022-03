Florin Cîţu: „Au crescut foarte mult şi dobânzile şi nu cere nimeni măsuri de la Executiv. Statul se împrumută la cele mai mari dobânzi din 2012 şi până acum”

Întrebat ce măsuri ar trebui luate pentru a scădea preţul combustibililor, Florin Cîţu a trasmis că preţul barilului de petrol a scăzut prin creşterea producţiei.

„Dacă vrem să scadă preţul unui produs, ai nevoie de un şoc de productivitate sau mai mult din acel produs. Sunt singurele variante, restul sunt utopii şi mesaje politice care nu ajută pe nimeni. Controale din acestea, să aruncăm în aer, să venim la televizor să spunem că vom controla, dăm amenzi, din contră, vor creşte preţurile, pentru că acele costuri cu amenzile vor fi transferate mai departe către cetăţeni”, a explicat liderul PL, miercuri, la Parlament.

Preşedintele PNL a subliniat, în contextul creşterii preţurilor la combustibili, că „au crescut foarte mult şi dobânzile şi nu cere nimeni măsuri de la Executiv”. „Statul român se împrumută, astăzi, la cele mai mari dobânzi din 2012 şi până acum şi nu am văzut nicio măsură”, a mai afirmat Cîţu, precizând că o soluţie ar fi să se dea un semnal clar pentru pieţe că deficitul va fi redus în 2022 sub pragul deja anunţat.

„Atunci veţi vedea cum vor scădea şi dobânzile. Sunt măsuri pe care trebuie să le iei, dar nu măsurile populiste vor ajuta”, a subliniat Cîţu

În ceea ce priveşte reducerea CAS cu 5%, măsură intens susţinută de liderul liberal, acesta a transmis că doreşte să obţină consens în coaliţie şi a precizat că multe din măsurile anunţate de colegii din coaliţia de guvernare au fost retrase, precum scăderea accizei la carburanţi. „Uşor, uşor, vin la ceea ce am spus eu, că nu se poate”, a subliniat liderul PNL.

„Eu am văzut că multe dintre măsurile anunţate de colegi au fost retrase, asta cu acciza, plafonarea preţurilor. Uşor, uşor, vin la ceea ce am spus eu, că nu se poate. Economia, gestionarea unei economii de criză este complicată. Am arătat că se poate în 2020 vom arăta şi acum că se poate face, doar trebuie să fie mai atenţi”, a explicat Cîţu.