Firea, recunoştinţă pentru Mitică de la Ligă. Cum l-a ajutat Dumitru Dragomir pe primarul din Voluntari într-un moment de cumpănă

„Am fugit la Hagi şi l-am rugat să mă ajute. Mi-a dat jucători extraordinari, pe Achim şi pe Ţîru, care venea după o accidentare. Apoi, l-am luat pe Moke, de la Rapid, pe care nimeni nu-l văzuse. Şi aşa am strâns vreo şase jucători. Am făcut o echipă bună şi i-am învins şi pe Steaua şi pe Dinamo. Şi i-am scăpat de la retrogradare, după care am plecat”, a mai adăugat Dragomir.