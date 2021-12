Faliile din PNL, adâncite de împărţirea funcţiilor

Modul cum au fost negociate portofoliile din Guvern şi persoanele instalate în funcţii au fost primele motive de tensiuni în interiorul PNL, în condiţiile în care dintre demnităţile din Cabinetul Ciucă, opt la număr, trei au fost oameni consideraţi ai preşedintelui Klaus Iohannis (Bogdan Aurescu, Sorin Cîmpeanu şi Cătălin Predoiu), în timp ce cinci au avut în primul rând sprijinul filialelor de bază. Însă aceste filiale nu au fost şi cele mai importante. Singurul ministru care s-a bucurat de un sprijin al unei organizaţii de top a fost Lucian Bode, care a avut în spate nu doar organizaţia-mamă, adică PNL Sălaj, ci şi Clujul, a doua filială ca forţă.

Fruntaşii mai aşteaptă

Pe de altă parte, la nivel guvernamental, nu şi-a putut face loc vreun reprezentant al altor filiale fruntaşe ca Bihorul, Sibiul, Giurgiul, Prahova, Vrancea şi Teleorman, adică structuri care la ultimele alegeri parlamentare au avut rezultate foarte bune. Pe de altă parte, o organizaţie precum Suceava, cu alegeri mediocre la ultimele alegeri, a putut să-şi impună un om în Guvern, adică pe ministrul Daniel Cadariu (Antreprenoriat şi Turism), în urma insistenţelor lui Gheorghe Flutur (preşedintele CJ Suceava).

Din acest motiv, pentru că urmează negocierea împărţirii funcţiilor de stat din eşaloanele doi şi trei, Iulian Dumitrescu (prim-vicepreşedinte PNL şi şef al organizaţiei Prahova) i-a chemat pe liderii mai multor organizaţii din sud şi din Moldova la o întâlnire săptămâna trecută, printre acestea fiind cele din Ilfov, Galaţi, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Constanţa, Teleorman, Iaşi, Olt, Dolj, pentru a pune la punct strategia de la discuţiile din interior cu Florin Cîţu şi Nicolae Ciucă, dar şi de la negocierile cu PSD, au precizat surse din conducerea liberală pentru „Adevărul”. Liderii prezenţi au căzut de acord ca la împărţirea funcţiilor să se ţină cont de rezultate, iar cei care deja au primit o poziţie în stat să nu mai poată avea şi alte pretenţii, aluzie la faptul că Gheorghe Flutur ar vrea şi prefect, dar şi şefia Romsilva pentru unul dintre apropiaţii săi.

Pericolul Orban Disidenții liberali din jurul lui Ludovic Orban, deși mai puțin vocali în ultima săptămână, în teritoriu lucrează la consolidarea unui nou partid. În organizații ca PNL Sector 3, Sibiu, Mureș,Vrancea și Diaspora au avut loc depuneri de demisii, iar foștii liberali așteaptă apariția oficială a noii formațiuni. Până atunci, Orban atacă sistematic PNL pentru înfrățirea cu PSD, precum și pe Klaus Iohannis, un președinte care începe să devină antipatic inclusiv în interiorul partidului liberal.

Organizaţiile din sud şi din Moldova ar urma să acţioneze unitar pentru a-şi spune cuvântul, mai ales că numărul funcţiilor este mai mic faţă de fostul Cabinet Cîţu. Pe lângă pierderile la nivel de ministere, PNL are în prezent şi mai puţine funcţii de secretari de stat şi de prefecţi. În structura Guvernului PNL-USR-UDMR, liberalii aveau 42 de secretari de stat şi trei subsecretari de stat, însă în nouă formulă politică, numărul a scăzut la 34 de secretari de stat. De asemenea, şi în ceea ce priveşte prefecţii, PNL are alocate doar 17 funcţii, cu şapte mai puţin decât înainte, iar numărul subprefecţilor va fi de 34, potrivit unor surse din conducerea liberală. Prin urmare, şi subprefecţii vor fi cu 13 mai puţini. Şi în cazul agenţiilor şi companiilor de stat, PNL are asigurată şefia a doar 15 din cele 50 de structuri, discuţiile nefiind încă finalizate. În perioada Guvernului Cîţu, PNL avea un număr aproape dublu al acestora.

Congresul, exclus în primăvară

Cu toate că în partid sunt tensiuni legate de parteneriatul cu PSD şi funcţiile repartizate la negocieri, liderii partidului nu se gândesc încă la începerea vreunui demers de convocare a Congresului. La întâlnirea organizată de Iulian Dumitrescu săptămâna trecută nu s-a pus în niciun moment problema strângerii de semnături pentru Congres, însă acesta a testat terenul ca să vadă ce sprijin ar putea să aibă încă de la început.

La întâlnirea organizaţiilor din sud nu au participat lideri cu relevanţă, cum ar fi Dan Motreanu, şeful PNL Giurgiu, politician care şi la Congresul din 25 septembrie a făcut parte din grupul neutru, dar nici Dan Vîlceanu, secretar general al partidului şi preşedinte al organizaţiei Gorj, considerat mâna dreaptă a lui Florin Cîţu din partid, precum şi omul acestuia din Guvernul Ciucă. De altfel, Florin Cîţu l-a impus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu toate că filialele Bihor şi Cluj îl susţineau pe Marcel Boloş, ministru al acestui portofoliu în Cabinetul Orban.