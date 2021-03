Eugen Tomac, la Congresul PMP: Cu toţii suntem convinşi că am reuşit să depăşim acel 5% nenorocit

„Regret că la ultimul exerciţiu electoral, deşi cu toţii suntem convinşi că am reuşit să depăşim acel 5% nenorocit, din păcate solidaritatea partidelor celelalte a făcut ca partidul nostru să nu-şi poată duce cauza până la bun sfârşit. Trebuie să o spun încă o dată, cele 1.099 de contestaţii depuse de PMP la Biroul Electoral Central, deşi au întrunit susţinerea tuturor magistraţilor prezenţi în acest organism electoral, celelalte partide însă nu au dorit acest lucru şi sigur, s-a validat rezultatul pe care-l cunoaştem cu toţii, nedrept, incorect. Dar, pentru că suntem un partid de luptători, nu am dorit să dramatizăm această neşansă care ne-a lovit şi avem obligaţia şi politică şi morală să facem tot ce ne stă în putinţă pentru a duce mai departe mesajul care ne defineşte pe noi, ca partid”, a afirmat Eugen Tomac în discursul ţinut duminică, în cadrul Congresului PMP care are loc la Sinaia.





Acesta a criticat dur Uniunea Salvaţi România pentru ”dublu discurs” şi Partidul Naţional Liberal pentru modul în care acţionează după ce a ajuns la guvernare.





„Unde sunt vocile strigătoare de la USR care militau pentru transparenţă şi justiţie? Că au majoritate, astăzi, în Parlament! Cine-i opreşte să adopte această lege (legea privind transparenţa totală privind cheltuirea fondurilor publice– n.r.). Unde sunt cei de la PNL şi USR care au promis că, odată ce ajung la guvernare, vom avea alegerea primarului în două tururi? Este pe ordinea de zi şi astăzi acest proiect, are nevoie decât de un singur vor pentru ca românii să revină la alegerea primarului în două tururi. S-a săturat societatea de ipocrizie. Veţi vedea că nu vor vota două tururi, sunt absolut convins de acest lucru, pentru că nu-i mai interesează. Reducerea numărului de parlamentari la 300 a fost adoptată de Senat. Au majoritate. Cine-i opreşte astăzi să dea un singur vot pentru a respecta ceea ce milioane de români au decis într-un referendum naţional? (...) Pentru ei referendumul e o chestiune facultativă, neimportantă şi au demonstrat-o de nenumărate ori”, a mai afirmat Tomac.





PMP a ratat intrarea în Parlament, la alegerile parlamentare de anul trecut nereuşind să întrunescă pragul electoral de 5%. La Camera Deputaţilor PMP a obţinut 4,82% din voturi, iar la Senat 4,93%.





Imediat după alegeri, liderul formaţiunii Eugen Tomac a demisionat din funcţie, anunţând că-şi asumă rezultatul.





PMP continuă însă să activeze în administraţia locală, având, după alegerile locale de anul trecut, peste 2.000 de consilieri locali, peste 70 de consilieri judeţeni şi consilieri generali ai Capitalei şi 49 de primari.